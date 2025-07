Usuarios de una residencia de San Félix de Cartagena denuncian que llevan días sin aire acondicionado

Cada vez que sobreviene un episodio de altas temperaturas sobre la Península, es frecuente que la autoridades recomienden que se extreme la precaución ... sobre niños y personas mayores para prevenir posibles golpes de calor. Este es el riesgo que están corriendo los usuarios de una residencia de ancianos al norte de la ciudad, denuncian sus familias a este periódico.

«Tenemos un problema bastante gordo. Están con las ventanas abiertas, les dan golpes de calor y no hay agua fresca», cuenta María Ángeles Pedreño, hija de una de las residentes, que recalca que, desde que el centro cambio de manos del grupo Clece al grupo Emera, asegura que el servicio ha empeorado. «Antes funcionaba muy bien. Tenía una ratio de personal por cada residente muy bueno».

Asegura que, antes, el centro contaba con médicos, enfermeros, rehabilitadores y auxiliares sobre todo para la hora de la comida y para levantar a los enfermos. «Hay ocho personas que ya no están trabajando allí. No sabemos por qué. Si se han ido porque han querido o por otro motivo. Ahora hay una enfermera que se va a las ocho de la tarde y que Dios se apiade de ellos».

Las familias se quejan de que unas obras han dejado a los usuarios sin cocina, que fue sustituida por un catering

Pedreño expresa su preocupación, indica que son muchos más los afectados y que su madre es dependiente. «No están siendo cuidados adecuadamente. Mi madre ya no es independiente. Ha estado ingresada y perdido mucha fuerza. Una vez fui y no tenía toallas. La tuve que secar con una gasa».

Pedreño pide una inspección y asegura que el domingo de la semana pasada acudió la Policía Local a realizar una inspección, aunque desde el Ayuntamiento, a preguntas de este periódico, afirman que no les consta. Algo a lo que, dice, se suma la falta de cocina. «Desde que ha llegado la nueva empresa, la cocina se cerró y han puesto un catering. Dicen que hay que hacer arreglos, pero no lo entiendo porque el centro es nuevo. Sentimos impotencia. Hablamos con la directora, hablamos con Madrid y no se arregla. No sé si voy a tener que sacar de allí a mi madre. Como yo estamos muchos», insiste.

Este periódico llamó a la residencia para conocer la versión del centro. Una trabajadora, que hace las funciones de dirección en ausencia de la titular (por vacaciones), aseguró a este diario que existe «un problema técnico» con el aire acondicionado y que están a la espera de una pieza para restablecer la climatización. También indicó que el catering es provisional, mientras no terminen las obras que están haciendo en las cocinas.

Por su parte, desde la Consejería de Política Social, que tiene plazas concertadas con este centro, portavoces autorizados señalaron a este periódico que «desde el servicio de inspección del Instituto Murciano de Acción Social (Imas), hemos recabado información al respecto y la avería ha sido algo puntual. Desde el centro nos informan de que no ha habido ninguna incidencia entre los residentes y que la avería ha sido solucionada».