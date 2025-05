Urgencias del Santa Lucía de Cartagena abre una sala para terapias cortas

LA VERDAD Cartagena Martes, 13 de mayo 2025, 00:50 Comenta Compartir

El servicio de Urgencias del Hospital Santa Lucía ha puesto en marcha una nueva unidad de terapias cortas que «aumentará la eficiencia del servicio y optimizará los recursos en el recinto hospitalario». Para ello ha remodelado una sala donde se ha habilitado una consulta de enfermería con acceso directo a un área con quince sillones y que cuenta, además, con visualización directa de los pacientes.

Se trata de un área destinada a la atención de pacientes que no requieren estancia prolongada, necesitando observación de su evolución y tratamiento, generalmente entre 6 y 8 horas dependiendo de su patología, siempre y cuando no necesiten estar en una cama por su situación clínica o que no precisen de monitorización de constantes vitales. En ella también se podrán administrar tratamientos breves, como sueros, medicación intravenosa, transfusiones, nebulizaciones y analgesia, lo que supondrá que se puedan llegar a atender hasta 50 o 60 pacientes, según indicaron fuentes del Área II de Salud.