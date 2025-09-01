La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Roque Torres. F. S.

La UPCT acoge este miércoles a 300 expertos en automática

LA VERDAD

Cartagena

Lunes, 1 de septiembre 2025, 22:43

La Universidad Politécnica de Cartagena volverá a ser sede esta semana, los días 3, 4 y 5 de septiembre, de las Jornadas de Automática, en el que se darán cita más de 300 expertos en la materia.

Se trata del encuentro anual de referencia para los profesionales de este ámbito de la Ingeniería Industrial y en él se expondrán los últimos avances tecnológicos en robótica, IA, bioingeniería y aplicaciones médicas «para afrontar, además de las necesidades industriales, desafíos sociales, médicos y medioambientales que destacan por su aplicabilidad directa», avanzó el presidente del Comité Organizador local, el catedrático de la UPCT Roque Torres, señalando ejemplos como la robótica colaborativa, la rehabilitación médica, el control inteligente de sistemas energéticos y marinos y nuevas técnicas de simulación y modelado para entornos complejos, incluyendo sistemas cuánticos.

Para el vicerrector de Investigación «la diversidad de aplicaciones refleja un enfoque multidisciplinar orientado a resolver problemas reales mediante tecnologías emergentes».

