La Universidad Politécnica de Cartagena becará a seis estudiantes para hacer un bautismo de buceo Los seleccionados deben colaborar en cursos similares para personas con discapacidad, así como realizar tareas de limpieza del litoral

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) continúa dando muestras de su compromiso social. En esta ocasión, el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo va a becar a seis de los alumnos que participen en el bautismo de buceo que la universidad ha programado en las actividades de inicio del curso.

Gracias a esta beca, los seis estudiantes seleccionados tendrán la oportunidad de hacer este curso de buceo, que cuesta 400 euros, pagando sólo 55 euros. A cambio de esta ayuda económica, los alumnos se comprometen también a desempeñar una labor social, que se traducirá en prestar apoyo en superficie en las actividades de buceo inclusivo, así como otras tareas de voluntariado ambiental como limpieza de zonas del litoral y apoyo a la investigación. El bautismo de buceo se realizará el próximo sábado, 20 de septiembre, a las cinco de la tarde en el Palacio de Deportes de Cartagena y para impartirlo contarán con la experiencia del club GESC Buceo.

También la UPCT ha formado ya su propio club de buceo, un espacio para estudiantes apasionados por el mundo submarino. A través de cursos de iniciación, salidas regulares, talleres de conservación marina y actividades sociales, el club ofrece la oportunidad de formarse, explorar ecosistemas acuáticos y compartir experiencias únicas en un ambiente de compañerismo. Abierto tanto a principiantes como a buceadores certificados, es una invitación a vivir la universidad con el mar como escenario y la curiosidad como impulso.

