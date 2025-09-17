La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una ambulancia llega a la puerta de Urgencias del hospital Santa María del Rosell, en una imagen de este martes. Pablo Sánchez / AGM

UGT alerta de un plan para destinar el Rosell de Cartagena a pacientes paliativos y geriátricos

El Área II no lo desmiente, pero puntualiza que hay muchos proyectos «para este hospital universitario, a corto y medio plazo»

Eva Cavas

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 01:28

El sindicato UGT advierte de que la nueva Dirección Médica del hospital Santa María del Rosell, nombrada el pasado mes de marzo, tiene un plan ... cuyo objetivo final es destinar este hospital al tratamiento de pacientes geriátricos y paliativos. «Es un proceso que quieren poner en marcha a partir de octubre, pero desde este verano ya hemos apreciado que muchas de las ambulancias de pacientes de residencias de ancianos y cuidados paliativos están llegando al Rosell», explicó Mari Carmen Martínez, portavoz de UGT e integrante en la Junta por la Defensa de la Sanidad Pública en Cartagena.

