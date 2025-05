UGT advierte de que las camas seguirán en los pasillos hasta que abran dos plantas del Rosell

Eva Cavas Martes, 13 de mayo 2025, 20:39 Comenta Compartir

«Las camas continuarán en los pasillos del hospital Santa Lucía mientras no se habrán para hospitalización las plantas del Rosell que permanecen cerradas». Así de contundente se expresó ayer la delegada sindical de UGT en el Área II de Salud de Cartagena, Mari Carmen Martínez.

Según esta médico de Urgencias, la planta 2C del hospital Santa María del Rosell está actualmente cerrada, mientras que la planta 4B ha reabierto para cirugía y trauma y en la 5 han puesto consultas. «Lo que necesitamos son plantas de hospitalización y mientras no las habiliten no va a mejorar una situación que llevamos arrastrando desde Navidad. Porque se pueden contar con los dedos de una mano los días que no hemos tenido camas en los pasillos desde que cerraron esas plantas».

La apertura de una sala de terapias cortas, anunciada el pasado lunes por la Gerencia del hospital, no ha tenido el efecto deseado ya que, tan sólo 24 horas más tarde, había hasta 23 pacientes esperando en el pasillo de Urgencias.

«Con esa sala van a solucionar poco en lo referente a las camas en los pasillos porque ya se utilizaba antes para los pacientes que podían recibir los tratamientos o transfusiones sentados y que no requerían hospitalización, pero los pacientes con patologías o personas mayores necesitan estar encamados para eso», afirmó Martínez.

La fuerte demanda asistencial del Área de Salud II hace que los facultativos estén saturados ya que «en invierno tenemos a los turistas extranjeros y en verano se multiplica la población».

Las quejas de la delegada sindical de UGT confirman lo denunciado por Satse la pasada semana de que la presencia de pacientes esperando su ingreso en los pasillos se ha convertido en una estampa habitual en el centro hospitalario.

Una situación que, tal y como manifestó la Junta por la Defensa de la Sanidad Pública, «atenta contra la dignidad y la privacidad de los enfermos y genera un sufrimiento innecesario tanto a los pacientes como a sus familiares, al exponer públicamente sus dolencias en un entorno inapropiado y sin la mínima intimidad»