Dos personas caminan frente a la fachada del cine Máiquez, que estuvo en funcionamiento desde 1878 hasta 2004. ANTONIO GIL / AGM

Tres de los seis cines clásicos del centro de Cartagena se han reconvertido en otros negocios

El Alfonso XIII es ahora un gimnasio, el Carlos III acoge un establecimiento multiprecio y el Mariola, una tienda de ropa

Eva Cavas

Domingo, 12 de octubre 2025, 09:05

Todavía quedan muchos cartageneros que recuerdan con añoranza los cines que antaño llenaban de vida el centro de la ciudad y que, en las últimas ... dos décadas, fueron cerrando sus puertas y abocando a los cinéfilos a las salas multicine de los centros comerciales.

