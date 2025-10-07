Una treintena de expertos se reúnen en Cartagena por el Congreso de la Hispanidad Será desde hoy y hasta el 12 de octubre en los escenarios del Paraninfo de la UPCT, el puerto y el Teatro Romano

La ciudad acoge desde este miércoles y hasta el próximo domingo 12 de octubre el V Congreso Internacional Hispanidad, que reunirá a una treintena de especialistas, historiadores, empresarios y representantes culturales de varios países de la comunidad hispana.

El encuentro ha sido organizado por la Asociación Cultural Héroes de Cavite y contará con presentaciones teatralizadas, visitas guiadas, conferencias e incluso un festival de folklore hispanoamericano, con grupos de Venezuela, Ecuador y Colombia.

Para este miércoles Mapa interactivo A las 17.20 horas se inaugurará en el puerto un mapa interactivo gigante.

Cervantes en Cartagena Presentación teatralizada a cargo de Pepe Ortas, a las 18.30 h.

La ruta cervantina Francisco José Franco y Juana Esther García ofrecerán una conferencia en el Paraninfo a las 19.00.

El poder hegemónico de España en la mar Charla del capitán de navío Eduardo Bernal y el coronel de Infantería de Marina José Cánovas García.

Música A cargo de Meggy Vanuls, Víctor Aldinate y Fernando Sánchez, a las 20.40 h.

Las actividades se desarrollarán en tres escenarios principales que serán el Paraninfo de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), el puerto, donde tendrán lugar las actividades al aire libre, y el Teatro Romano, que acogerá actuaciones culturales y representaciones históricas. Para ello contarán con la experiencia de cartageneros como el actor y productor José Antonio Ortas o el historiador Francisco José Franco, además del periodista y escritor venezolano Néstor Luis Garrido, Carlos Zacarías o Antonio Hoyuela Jayo.

Además del II festival folclórico, que tendrá lugar el jueves en el puerto a las ocho de la tarde, este miércoles habrá otras actuaciones musicales, a cargo de la guionista y compositora Meggy Vanuls y de los cantantes Víctor Aldunate y Fernando Sánchez.

También el cine estará presente durante este Congreso con la introducción de la nueva película documental 'We hispanos' de José Luis López Linares, y la presentación del proyecto para crear una miniserie centrada en la figura de Blas de Lezo.

