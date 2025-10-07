La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación del V Congreso Internacional Hispanidad. Ayto

Una treintena de expertos se reúnen en Cartagena por el Congreso de la Hispanidad

Será desde hoy y hasta el 12 de octubre en los escenarios del Paraninfo de la UPCT, el puerto y el Teatro Romano

C. R.

CARTAGENA.

Martes, 7 de octubre 2025, 22:32

Comenta

La ciudad acoge desde este miércoles y hasta el próximo domingo 12 de octubre el V Congreso Internacional Hispanidad, que reunirá a una treintena de especialistas, historiadores, empresarios y representantes culturales de varios países de la comunidad hispana.

El encuentro ha sido organizado por la Asociación Cultural Héroes de Cavite y contará con presentaciones teatralizadas, visitas guiadas, conferencias e incluso un festival de folklore hispanoamericano, con grupos de Venezuela, Ecuador y Colombia.

Para este miércoles

  • Mapa interactivo A las 17.20 horas se inaugurará en el puerto un mapa interactivo gigante.

  • Cervantes en Cartagena Presentación teatralizada a cargo de Pepe Ortas, a las 18.30 h.

  • La ruta cervantina Francisco José Franco y Juana Esther García ofrecerán una conferencia en el Paraninfo a las 19.00.

  • El poder hegemónico de España en la mar Charla del capitán de navío Eduardo Bernal y el coronel de Infantería de Marina José Cánovas García.

  • Música A cargo de Meggy Vanuls, Víctor Aldinate y Fernando Sánchez, a las 20.40 h.

Las actividades se desarrollarán en tres escenarios principales que serán el Paraninfo de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), el puerto, donde tendrán lugar las actividades al aire libre, y el Teatro Romano, que acogerá actuaciones culturales y representaciones históricas. Para ello contarán con la experiencia de cartageneros como el actor y productor José Antonio Ortas o el historiador Francisco José Franco, además del periodista y escritor venezolano Néstor Luis Garrido, Carlos Zacarías o Antonio Hoyuela Jayo.

Además del II festival folclórico, que tendrá lugar el jueves en el puerto a las ocho de la tarde, este miércoles habrá otras actuaciones musicales, a cargo de la guionista y compositora Meggy Vanuls y de los cantantes Víctor Aldunate y Fernando Sánchez.

También el cine estará presente durante este Congreso con la introducción de la nueva película documental 'We hispanos' de José Luis López Linares, y la presentación del proyecto para crear una miniserie centrada en la figura de Blas de Lezo.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan dos cadáveres tiroteados y con señales de ajustes de cuentas en Lorca
  2. 2 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: alerta amarilla para este jueves
  3. 3 Sacyr gana a la Comunidad una demanda de 160 millones por el aeropuerto de la Región de Murcia
  4. 4 Nuevo recorte en las nóminas: así caerá tu sueldo a partir de 2026 por el MEI
  5. 5

    El Gobierno descarta la reconstrucción del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Cartagena
  6. 6 Muere un hombre en el incendio de su vivienda en un barrio de Cartagena
  7. 7

    Maratón científico en Murcia para diagnosticar a Sofía: 120 expertos buscan en 48 horas respuestas en sus genes
  8. 8 Abre en Murcia el primer supermercado Primaprix de la Región: así es el comercio famoso por sus bajos precios
  9. 9 Muere Pepe Rubiales, fundador del Parlamento Andaluz de Murcia
  10. 10 Los tres tipos de tatuajes que una dermatóloga nunca se haría: pueden poner en riesgo tu salud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Una treintena de expertos se reúnen en Cartagena por el Congreso de la Hispanidad

Una treintena de expertos se reúnen en Cartagena por el Congreso de la Hispanidad