Los trabajadores de la industria auxiliar de Navantia se concentran en San Esteban

La industria auxiliar de Navantia afronta este martes una jornada clave para saber si la huelga está cerca de terminar o no. La patronal del ... metal Fremm convocó la semana pasada a UGT y CC OO a sentarse en la mesa de negociaciones tras la petición de la segunda de las centrales, quien no ha estado secundando los paros impulsados por el sindicato de Pepe Álvarez y CSIF.

Sobre la mesa está discutir el denominado plus de astillero. La parte de los trabajadores considera que ese incremento salarial es indispensable porque defienden que su mano de obra requiere conocimientos cualificados para participar de la fabricación de submarinos como el S-80.

Desde CC OO, uno de sus representantes en la mesa, Enrique Bruna, valora que el conflicto solo puede acabar con una «solución negociada». Bruna valora de forma «positiva» la predisposición de la patronal y espera que estas mesas sirvan para avanzar trabajo de cara a la renovación del convenio colectivo para el año que viene. «Espero hablar de a cuanta gente afecta, a quien se le va a aplicar y en función de qué parámetros se aplicará», señala. «Si llegamos a un acuerdo, luego la renovación del convenio será más fácil porque ya tendremos este documento incorporado al texto».

La experiencia de Ferrol

El representante sindical afirma que el plus de astillero solo viene contemplado en el convenio del metal de A Coruña y que se diseñó para las características del astillero de Navantia en Ferrol. «Pero en Cartagena la realidad es diferente. Allí fabrican navíos de medio y gran porte, pero aquí hacemos submarinos, que requiere de una formación distinta», analiza.

Desde UGT se muestran firmes. No quieren que las mesas sirvan de estrategia para tratar de apaciguar los ánimos y que todo continúe como estaba. «Esperamos inmediatamente que nos den una solución, un compromiso firme y serio de la patronal con las reivindicaciones de los compañeros. No esperamos que nos den largas y dilaten en el tiempo la situación incumpliendo el convenio y esperamos enérgicamente que, en un breve periodo de tiempo, la huelga se pueda desconvocar», señaló Alejandra García. «Celebramos que haya una unión sindical, que era lo que tenia que haber. El plus de astillero es una reivindicación justa», añadió.

La patronal justifica su decisión en que UGT y CC OO son los dos sindicatos que figuran como firmantes del convenio colectivo vigente. Aunque la Fremm aclaró en su comunicado que no renuncia a sus «legítimas posiciones».

En los últimos días, los sindicatos que promocionan la huelga habían puesto toda la presión en Navantia tras recabar el apoyo de la Asamblea y del Ayuntamiento. Este pasado lunes, los huelguistas se desplazaron al Palacio de San Esteban, donde reclamaron la intermediación de la Comunidad en el conflicto.