La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álex
Perfil

Teresa Álvarez Medina, una decana dentro de casa y de la sala de vistas

Jueza decana de Cartagena. Premiada por su diligencia y agilidad, la togada cartagenera asume el mando con el gran reto de impulsar la construcción de la Ciudad de la Justicia

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:44

El Derecho y la judicatura es la vida de Teresa Álvarez Medina. Las respira en los juzgados de la calle Ángel Bruna y hasta en ... su casa de Pozo Estrecho. La nueva jueza decana de Cartagena cuenta ya las horas para asumir en plenas funciones el cargo, tan pronto como el Consejo General del Poder Judicial la ratifique con la publicación de su elección en el BOE. Su candidatura fue la que despertó el mayor consenso entre los magistrados cartageneros obteniendo 10 de los 16 votos emitidos. Llega a una plaza que conoce a la perfección, donde ha desempeñado la mayor parte de su trayectoria profesional y donde, confirman algunos de sus cercanos, se espera mucho de ella. «Majísima, trabajadora, competente y cercana». «Profesional, conciliadora y de un trato estupendo». Son algunas de las cualidades que le atribuyen los que alguna vez han tenido que coincidir con ella dentro o fuera de la sala de vistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan una intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán: las setas y el huevo, bajo sospecha
  2. 2 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  3. 3 Investigan una intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán: las setas y el huevo, bajo sospecha
  4. 4

    El Taibilla achaca ahora también el corte de agua en el Mar Menor al déficit de depósitos municipales
  5. 5 Herido un ciclista tras caer por una rambla en Cartagena
  6. 6

    Cultura advierte de que no saldrá de Murcia ningún tesoro de las agustinas
  7. 7

    Lidó Rico plasma el devenir de Murcia en un imafronte por el 1.200 aniversario
  8. 8 Defensa de la sanidad en las calles de Murcia, Cartagena y Lorca
  9. 9

    La Comisión Europea ve en Mercosur una gran vía de mercado para la carne de cerdo, vinos y quesos murcianos
  10. 10

    La concesión del puerto de la localidad cartagenera de Los Nietos se atasca en Fomento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Teresa Álvarez Medina, una decana dentro de casa y de la sala de vistas

Teresa Álvarez Medina, una decana dentro de casa y de la sala de vistas