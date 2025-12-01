La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El 'Galerna' se hace a la mar desde su base de Cartagena. ARMADA

El submarino 'Galerna' releva al S-81 'Isaac Peral' en la operación antiterrorista de la OTAN en el Mediterráneo

El S-71 permanecerá varias semanas integrado en la misión Sea Guardian

C. R.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:49

El veterano submarino 'Galerna' (S-71) releva al nuevo 'Isaac Peral' (S-81) en la operación de seguridad marítima de la OTAN 'Sea Guardian' desplegada ... en el Mediterráneo. Zarpó la semana pasada desde su base en Cartagena para asegurar la continuidad de la participación de las Fuerzas Armadas españolas en esa misión internacional, que es clave para la protección y salvaguarda de los intereses de la Alianza en el Mediterráneo, destacó el Estado Mayor de la Defensa en una nota de prensa.

