El submarino 'Galerna' releva al S-81 'Isaac Peral' en la operación antiterrorista de la OTAN en el Mediterráneo

El veterano submarino 'Galerna' (S-71) releva al nuevo 'Isaac Peral' (S-81) en la operación de seguridad marítima de la OTAN 'Sea Guardian' desplegada ... en el Mediterráneo. Zarpó la semana pasada desde su base en Cartagena para asegurar la continuidad de la participación de las Fuerzas Armadas españolas en esa misión internacional, que es clave para la protección y salvaguarda de los intereses de la Alianza en el Mediterráneo, destacó el Estado Mayor de la Defensa en una nota de prensa.

Durante las próximas semanas, el 'Galerna' contribuirá al fortalecimiento del conocimiento del entorno marítimo, así como al apoyo en la lucha contra el terrorismo, objetivos clave de esta misión, y otras actividades delictivas en la mar.

Para ello dispone de una dotación específicamente formada mediante «un riguroso plan de adiestramiento para enfrentarse a los retos que suponen navegar en una plataforma tan específica para garantizar el correcto desarrollo de la misión».

La participación de unidades de la Armada española en 'Sea Guardian' se remonta a 2017. Desde entonces, España ha mantenido una presencia de submarinos integrados en la misión de manera continuada, contribuyendo a la estabilidad y defensa frente a amenazas comunes.

'Sea Guardian' es una operación flexible de la OTAN en el Mediterráneo y cubre una amplia variedad de tareas asignadas a la seguridad marítima: desarrollo de capacidades de seguridad, apoyo al conocimiento de la situación y lucha contra el terrorismo.

Más de cuarenta años

El 'Galerna' es un submarino de la Clase Agosto construido en los astilleros de la Empresa Nacional Bazán (actual Navantia) en Cartagena a finales de la década de los años setenta, botado en 1981 y puesto en servicio dos años más tarde. La Armada lo mantiene en activo para garantizar las capacidades de su Arma Submarina mientras se construyen los nuevos S-80. De hecho tiene ampliada su vida útil con una quinta gran carena y su retirada está prevista para el año 2027, cuando ya esté en servicio el nuevo S-82 'Narciso Monturiol', actualmente en fase previa de pruebas de puerto.