Solo nueve de las 43 parcelas subastadas en Los Camachos encontraron comprador

La última subasta de parcelas en el polígono industrial de Los Camachos no ha despertado mucho interés entre los empresarios. La convocatoria, anunciada por el ... Sepes en febrero, sacaba a las venta 46 parcelas, pero, según recoge el ente estatal en su propia web, solo 11 de ellas ya no están disponibles porque se encuentran «en proceso de adjudicación, adjudicadas o vendidas».

Portavoces del Sepes informaron por su parte de que, de momento, solo han cerrado nueve operaciones. A preguntas de LA VERDAD, señalaron que «se han formalizado las ventas de 6 parcelas que suman 20.053,32 metros cuadrados en el ámbito de Los Camachos Sur Etapa I y 3 ventas de parcelas que suman 32.699,32 metros cuadrados en el ámbito de Los Camachos Sur Etapa II», resaltaron dichas fuentes. Todas las ventas, añadieron, se efectúan a personas jurídicas, industriales, empresarios o emprendedores.

Las parcelas objeto de subasta estaban repartidas entre las etapas I y II del polígono. Había gran variedad de tamaños. Desde los 14.618 metros de la más grande hasta las más pequeñas, de apenas 889 metros cuadrados. En orden al tamaño, los precios, por su parte, estaban entre 1.272.000 y 68.000 euros.

Entre las parcelas que despertaron algo de interés hay sobre todo de mediano tamaño. Solo hay una pequeña en la calle Molibdeno y la de mayor superficie está una ubicada en el extremo sureste del polígono, junto a la carretera que conduce a la sede de Licor 43, de 9.507 metros cuadrados y cuyo precio de salida era de 561.000 euros.

La Asociación de Empresarios mostró esta semana su malestar con la dirección del Sepes y, entre otras cuestiones, argumentó que habían empresarios acuciados por los «altísimos préstamos» que tuvieron que solicitar para la compra de sus parcelas. «Se están dedicando a embargarnos a los empresarios. Nos engañaron en el año 2008 dado que nos vendieron los terrenos muy caros y ahora, 16 años después, valen menos de la mitad. Los datos son que más de 20 empresas han sido ya ejecutadas por el SEPES con unos intereses desproporcionados condenándolas a la ruina», afirmó el presidente de la patronal del polígono, Antonio Betancor.

A este respecto, portavoces del Sepes quisieron aclarar que «no existen préstamos suscritos entre Sepes y ningún comprador. Lo que sí permite el sistema de comercialización es la venta aplazada».