Seis arrestados, varios menores, por saquear coches en el Campo de Cartagena La Guardia Civil ha esclarecido más de una veintena de robos con fuerza en el interior de automóviles

LA VERDAD Murcia Martes, 18 de noviembre 2025, 23:43 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha desarticulado en San Javier y Los Alcázares una banda juvenil dedicada a robar en coches aparcados en las calles de varios municipios de la costa del Levante. La operación se salda con la detención de seis presuntos miembros del grupo, algunos de ellos menores.

La investigación, que ha permitido esclarecer más de una veintena de delitos cometidos en San Javier, Los Alcázares y Pilar de la Horadada, arrancó hace unos meses ante el elevado número de robos y hurtos registrados en el interior de vehículos aparcados en esas localidades.

Las pesquisas destaparon que los delincuentes centraban su actividad en el horario nocturno, cuando hay un menor tránsito de personas, para recorrer las calles de la localidad en búsqueda de vehículos estacionados que pudieran tener en su interior algún objeto de valor.

Una vez detectado un automóvil, fracturaban sus ventanillas, accedían al interior y se apoderaban de cualquier objeto, como pequeños aparatos tecnológicos –cámaras fotográficas y teléfonos móviles, entre otros–, gafas de sol y dinero en efectivo. Los agentes lograron detectar y recuperar en tiendas de segunda mano algunos de esos efectos sustraídos.

Fruto de la investigación, los guardias civiles identificaron a un grupo de jóvenes, asentados en San Javier y Los Alcázares, quienes integraban, presuntamente, una banda dedicada a cometer los robos en los vehículos estacionados.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda sobre los seis sospechosos, alguno de ellos menor de edad, que culminó con su localización y detención.