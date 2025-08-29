La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Matorrales y basura cubren la superficie de este solar, situado en la parcela que hace esquina entre las calles Andino y Escorial. ANTONIO GIL / AGM

El mal estado de los solares provoca la aparición de ratas en la calle Mayor de Cartagena

Vecinos y trabajadores de varios establecimientos comerciales han sido testigos este verano de la proliferación de estos animales en el centro

Eva Cavas

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:11

Las ratas han vuelto a hacer acto de presencia este verano en las calles del centro de la ciudad. Vecinos y comerciantes achacan esta proliferación ... al nulo mantenimiento que presentan algunos de los solares de titularidad privada que se encuentran en la zona, lo que los convierte en un foco para todo tipo de plagas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La antigua sede de Cash Europa de Murcia deja paso a un gran almacén de la construcción
  2. 2 Educación convoca otras 200 vacantes docentes que quedaron sin adjudicar en la Región de Murcia
  3. 3 Rescatan a un niño de dos años que habían dejado en un coche en Cabo de Palos
  4. 4

    El virus del Nilo ya circula en mosquitos en Pulpí y otros puntos de Almería
  5. 5 Rescatan a un niño de dos años que habían dejado en un coche en Cabo de Palos
  6. 6 Estas son todas las actividades del programa de la Feria de Murcia 2025
  7. 7

    El Enrique Roca de Murcia contará con el triple de plazas para aparcar: habrá más de 5.000 nuevas
  8. 8 El brote de salmonelosis en La Manga deja ya 190 afectados
  9. 9

    Las policías locales de la Región de Murcia se reforzarán con casi 700 agentes más en cinco años y compartirán medios
  10. 10 Muere en una explosión uno los socios de Pirotecnia Ferrández de Redován, empresa con vínculos en Beniel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El mal estado de los solares provoca la aparición de ratas en la calle Mayor de Cartagena

El mal estado de los solares provoca la aparición de ratas en la calle Mayor de Cartagena