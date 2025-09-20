Salud adjudica por 4,6 millones las obras para ampliar el consultorio de Santa Ana Los trabajos no comenzarán de forma inmediata porque la Consejería todavía está pendiente de cerrar dos contratos más

Jesús Nicolás Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:50

La Consejería de Salud ha adjudicado esta semana las obras de rehabilitación energética, ampliación y conversión del consultorio del polígono residencial Santa Ana en centro de salud. Los trabajos, cofinanciados por el Fondo de Compensación Interterritorial, han sido adjudicados a la empresa madrileña Tecnología de la Construcción y Obras Públicas, SA. Su oferta, valorada en 4.610.733,92 euros (IVA incluido), se impuso en el concurso a las presentadas por otras siete mercantiles.

La actuación contempla dos anualidades de ejecución, distribuidas en 2025 y 2026, con un ahorro respecto al presupuesto base de licitación superior a 942.000 euros, lo que supone una baja del 16,97%. En la primera anualidad, la empresa ejecutará 835.884,20 euros y en la segunda 2.974.639,70 euros.

La adjudicación se enmarca en un plan más amplio de inversiones en infraestructuras sanitarias de la Región de Murcia, que incluye también la reforma del centro de salud de Lorca-San Diego. En total, el conjunto de actuaciones supone una inversión de 7,26 millones de euros (IVA incluido), con una reducción del 14,6% respecto al presupuesto de licitación.

Las actuales instalaciones apenas cuentan con espacio suficiente para dar cobertura a una población de 20.000 personas

Las obras, sin embargo, no empezarán con carácter inmediato. Esta misma semana finalizaba la plazo de presentación de ofertas para dos contratos auxiliares al de ejecución de las obras como son la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud, valoradas en 20.000 y 16.500 euros respectivamente. Por tanto, habrá que esperar a que estos servicios se adjudiquen para ver las máquinas trabajar.

El actual consultorio del residencial cartagenero cuenta con cuatro plazas de medicina de Familia, dos de Pediatría y cuatro enfermeras y atiende, según informó Salud en enero, a una población de casi 20.000 personas. Estas obras durarán aproximadamente 14 meses.

Cinco consultas

La unidad de medicina de familia se dotará con cinco consultas de medicina y otras cinco de enfermería, situadas en la primera planta, donde estará también la unidad bucodental con una consulta para el odontólogo y una consulta para el higienista. Además, el centro de salud estará dotado con una sala de extracciones, una sala de curas y una sala de TC diagnósticas y ecografías. La unidad de la Mujer se dotará de una consulta para la matrona y una sala de usos múltiples con vestuarios y aseos. La unidad de fisioterapia, por su parte, se dotará de una consulta para el profesional, una sala con cuatro boxes, además del vestuario con aseos, uno de ellos adaptado.

El proyecto de ampliación data de hace seis años, cuando el mismo inició su andadura administrativa tras ser incluido en el Programa de Acción para el Impulso y Mejora de la Atención Primaria. A finales del año pasado, ante los retrasos de la Consejería, la asociación vecinal del polígono barajó incluso iniciar movilizaciones porque el Gobierno regional se resistía a poner el dinero.

El camino hasta llegar a la licitación ha sido ciertamente difícil. En 2023, el Ayuntamiento tuvo que modificar el Plan Parcial para adaptar las normas urbanísticas a la parcela, en cuanto a su edificabilidad y altura.

