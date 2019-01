Rogelio y Joaquín, ases del humor

Llevan más de 35 años de colaboración conjunta en el mundo del cómic, destacando en su trayectoria la creación en 1982 de los personajes Icue y Rascasote para el suplemento Icue de 'La Verdad'. Para este mismo diario crearon cómics coleccionables como 'Cartagineses y Romanos', 'El Cantón' y el 'Ajedrez de Cartagineses y Romanos'. Posteriormente sumaron la 'Baraja de las Tropas y Legiones' para 'La Opinión'.

Durante dos temporadas colaboraron con Tele 5 en el programa Moros y Cristianos, dirigido por Javier Sardá y posteriormente por Jordi González.

Han ilustrado también la Revista de la Federación de Tropas y Legiones. Su afán didáctico los lleva a impartir decenas de charlas y talleres relacionadas con el cómic y la caricatura.

La popular pareja de humoristas gráficos preparan un cuaderno escolar sobre bolos

En la actualidad elaboran un cuadernillo para escolares sobre los bolos cartageneros promovido por la asociación de vecinos de La Magdalena y apoyado por el Ayuntamiento y la Federación de Bolos Cartageneros, a la vez que preparan una exposición de pintura y cerámica pintada para la próxima Semana Santa.

Adentrémonos en la vida de cada uno de los componentes del dúo. Joaquín Alcaraz Quiñonero nació en Lorca (1950). Es ingeniero técnico y licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Murcia. Catedrático de Formación y Orientación Laboral, ejerció la docencia durante tres décadas en el Instituto El Bohío de Cartagena. También ha sido inspector de enseñanza.

No podemos pasar por alto su labor en la Universidad Popular, de la que fue primer director junto al pintor Enrique Nieto, entre los años 1981 y 1983. Como humorista gráfico colaboró en los años 80 en numerosas publicaciones: 'Línea', 'La Verdad', 'Diario de Murcia', 'Sudeste', 'Cartagena Viva' y 'El Mirador de Cartagena.

Ha escrito diversos libros y artículos sobre arte, educación y cómic para prensa y revistas especializadas y coordinó la Semana del Cómic en Cartagena (1987 y 1988). Su afición y conocimiento de la historieta le ha llevado a organizar, junto a otros dibujantes cartageneros, un gran número de exposiciones, destacando entre ellas: El Tebeo Español en la Posguerra, Homenaje al Capitán Trueno, Martz Schmidt y la Escuela de Cartagena; Jóvenes Fanzinerosos Cartageneros

La otra mitad del tándem es Rogelio García Maciá, quien nació en Cartagena (1954). Es oficial industrial en la especialidad de Delineación, girando siempre su actividad profesional en el ámbito de la ilustración, el cómic y la caricatura. Desde hace casi tres décadas desarrolla su actividad profesional como ilustrador gráfico y creativo en Prolam.

Formó parte de la denominada Escuela de Cartagena, capitaneada por el genial MartzSchmidt, habiendo publicado historietas en las revistas 'Superlópez', 'Mortadelo' y 'Zipi Zape' de Ediciones B.

Como caricaturista ha realizado varias exposiciones individuales y colectivas, habiendo elaborado miles de caricaturas por encargo o durante el desarrollo de cursillos sobre el tema. Su relación con el diseño gráfico se expande al dibujo publicitario, el cartelismo, y la pintura de caballete, la cerámica y el mural. Tanto es así que en un paseo por Cartagena es frecuente encontrar murales, logos u objetos dibujados o diseñados por él.

Rarezas y aficiones

Cuando le pido a Joaquín que relate alguna anécdota, me contesta: «Anécdotas y estupideces, imagínate en 68 años las que se pueden suceder. De jovenzuelo, de los 14 a los 17 años, actuaba en espectáculos locales, como contorsionista, malabarista y humorista. De hecho, mi profesión frustrada es la de cómico de la legua. Alguna vez se ha escrito y he comentado en radio que de crío me escapaba detrás del hombre del tambor y la cabra con la esperanza de que el mono enfermase para ocupar su puesto, pero al anochecer volvía cabizbajo a casa, mientras el simio saltaba y brincaba pletórico de salud. Y como aquello no funcionó, opté por venir a Cartagena a estudiar Ingeniería Técnica».

Pero cuando se pone serio es capaz de publicar varios libros sobre educación y orientación laboral, algunos en colaboración con su hermano Juan José.

Sobre su compañero Rogelio me cuenta: «La primera caricatura que cobró fue a los 12 años. Le hizo la caricatura a uno de los hermanos Maristas en clase y cobró por ella... Un par de bofetones. ¡Qué poco sentido del humor tenía el clero!»

En opinión experta de muchos y del propio Joaquín, tal vez sea Rogelio el mejor caricaturista personal que ha dado la Región de Murcia. Tienen caricaturas suyas Vicente del Bosque, Ortega Cano, Javier Sardá, Ramoncín y el televisivo padre Apeles. Cuando hizo la caricatura de Ortega Cano, que le fue entregada en el ruedo al finalizar la faena, para entrar sin pagar Rogelio «accedió a la plaza de Cartagena por la puerta de cuadrillas, haciéndose pasar por el chófer del torero Morenito de Maracay. El portero lo reconoció y con sorna le espetó: 'El chófer de Morenito... Anda, pasa!'»