Los retrasos para implantar el contenedor marrón en Cartagena obligan a devolver 4,4 millones El ejecutivo local asegura que la Comunidad convocará de nuevo la subvención, mientras que el PSOE califica la gestión de «nefasta»

Los retrasos en la implantación del llamado contenedor marrón, destinado a la recogida de residuos orgánicos, han obligado al Ayuntamiento de Cartagena a devolver los 4,4 millones de euros de la subvención del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 'Next Generation', gestionada por la Comunidad Autónoma. Según el concejal de Infraestructuras, Diego Ortega, «Cartagena no ha perdido ningún fondo. La devolución es un reintegro pactado para que la Comunidad pueda convocar de nuevo la subvención con un calendario adecuado».

El equipo de gobierno que dirige Noelia Arroyo asegura que la Administración regional «prepara una nueva subvención con plazos ampliados para facilitar la implantación de este cuarto contenedor, después de que varios ayuntamientos advirtieran de que los plazos de la convocatoria anterior, establecidos por el Ministerio, impedían garantizar el suministro de los recipientes» para biorresiduos.

Tal y como avanzó Diego Ortega, la Junta de Gobierno local aprobará este viernes una iniciativa «que responde a ese acuerdo entre la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento, y que solucionará el problema, permitiendo una nueva convocatoria que se ajuste en importe y a las dimensiones reales del proyecto». Según Ortega, «las empresas ya habían advertido de que no podían suministrar los contenedores dentro de los plazos de la convocatoria que fijaba el Ministerio», lo que hacía inviable la ejecución. Ante ese escenario, la Comunidad Autónoma propuso el reintegro como fórmula para volver a sacar la misma línea de ayudas con nuevos plazos.

El responsable de Infraestructuras señaló que esta medida evita la pérdida de fondos y permite al Ayuntamiento concurrir de nuevo a una convocatoria «ajustada a la situación del mercado y a las dimensiones reales del proyecto de recogida, que se irá implantando de manera progresiva. La noticia es positiva para Cartagena, porque facilita la ejecución real de los proyectos previstos», afirmó.

«Una doble penalización»

A este respecto, el concejal socialista Pedro Contreras criticó que no se haya implantado antes, calificó de «nefasta» la gestión económica y medioambiental del gobierno local y recordó que a esta devolución hay que añadir «los cuatro millones devueltos este año, que deberían haberse invertido en medidas para evitar inundaciones».

Contreras añadió que «mientras incrementan la tasa de basuras y suben los impuestos, el Ayuntamiento es incapaz de adjudicar los contratos necesarios para mitigar estas subidas. Es decir, cobran más pero gestionan peor». A este respecto, el edil socialista matizó que la recogida separada de biorresiduos forma parte del servicio que los ciudadanos deberían recibir a cambio de la subida implementada de la tasa de basuras. «Los vecinos pagan más que nunca y, aun así, Cartagena pierde fondos europeos y se queda sin el servicio. Es una doble penalización para la ciudadanía».

Según la directiva europea vigente, todos los municipios con más de 5.000 habitantes están obligados a implantar la recogida de biorresiduos antes del 1 de enero de 2025. El Consistorio anunció la licitación de este nuevo contenedor en febrero de este año, tras lo que se interpusieron varios recursos, que forzaron la paralización del procedimiento en dos ocasiones. Una vez subsanados los obstáculos, el pasado mes de octubre sale a licitación una vez más el contenedor marrón, que finalmente queda desierto, al igual que el lote de residuos textiles.