Restos de plantaciones de marihuana llenan de abono y basura el barranco del Feo, en Cartagena

La proliferación de escombreras y vertederos ilegales es un problema que atañe de forma transversal a todos los municipios. En prácticamente cualquier parte se puede ... encontrar ese lugar que ofrece la suficiente discreción para, sin que a uno le pillen, depositar de forma incontrolada el escombro de esa chapucilla doméstica, los restos de poda del jardín o todo tipo de muebles, desde mesas, sillas o hasta el váter que acabas de cambiar. Pero hay un género de 'basuraleza' que cada vez abunda más en los montes cartageneros hasta convertirse en residuo autóctono y no es otro que el abono para las macetas. Y es que, según ha podido constatar LA VERDAD, la zona del barranco del Feo –o de Orfeo, como lo llaman algunos– se ha convertido en el estercolero de restos de la gran cantidad de plantaciones de marihuana que abundan ocultas en los barrios más próximos como Lo Campano o Los Mateos.

Este periódico ha podido constatar a pie de rambla que es considerable la cantidad de residuos abandonados los que se acumulan a ambos lados de la pista de tierra que parte desde la carretera que enlaza la barriada Santiago con el tanatorio de Santa Lucía. Subiendo hacia arriba, hacia el abandonado campo de fútbol de Lo Campano, son cuantiosos los restos de plantas y bolsas llenas de fertilizante que se entremezclan con cristales, plásticos y muebles viejos que, además, acaban en el cauce cegando en parte la vía de evacuación natural del agua en caso de una lluvia torrencial.

El barranco del Feo nace en las estribaciones de la Sierra Gorda y cruza cerca del hospital Santa Lucía para acabar desembocando en el barrio del mismo nombre, donde sus aguas bajan mayormente canalizadas hasta la dársena del puerto. Figura en la cartografía oficial del Ministerio para la Transición Ecológica como parte del dominio público hidráulico, por lo que la competencia sancionadora correspondería a la Confederación Hidrográfica del Segura, si bien la Policía Local puede actuar de oficio. No obstante, la tarea de identificar a los infractores es, en cualquier caso, especialmente difícil.

Anse cree que el problema ha ido a menos en los últimos años en Cartagena y Ecologistas pide más sanciones a los infractores

«La última vez que se pasaron por allí a limpiar fue antes de la Ruta de Las Fortalezas y por motivo de la carrera. También limpian cuando organizamos nosotros el Cross Villa de Santa Lucía en marzo, que lo solicitamos explícitamente. Pero dura poco la limpieza», lamenta el presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Lucía, David García.

Si bien el caso del barranco del Feo es el más llamativo, no han sido pocos los casos de escombreras conflictivas. Algunas de mucho más tamaño, recuerda el director de Anse, Pedro García. El portavoz de la organización ecologista valora que Cartagena está en mejor situación que hace 20 años, cuando empezaron a denunciar casos como el del barranco.

García señala que, actualmente, más allá de Lo Campano, también existen otros puntos del municipio donde, por desgracia, se reproducen todavía estos vertidos incívicos, poco higiénicos y nada respetuosos con el medio ambiente. «En la rambla de Benipila, en la carretera entre Los Dolores y Molinos Marfagones, también hay un punto al que acuden empresas para dejar escombro».

Medios municipales

En el lado positivo, García destaca que la CHS ha incrementado, a su juicio, su diligencia en la tarea de imponer sanciones. En lo que al Ayuntamiento de Cartagena respecta, el director de Anse valora que la Policía Local cuenta con un brigada medioambiental «muy profesional». No obstante, valora que los técnicos de medio ambiente «necesitan un refuerzo de personal». «Otra cosa es que las denuncias se tramiten con agilidad y las sanciones lleguen en un plazo razonable. De las administraciones depende también que los infractores sean debidamente sancionados».

La cuestión de las escombreras ilegales es uno de esos recurrentes de los plenos municipales. Una de las últimas veces que se trató fue el año pasado. A preguntas del concejal de MC Enrique Pérez Abellán, el concejal de Infraestructuras, Diego Ortega (PP), dio datos de los expedientes que se habían abierto en esta materia. En concreto, durante 2022, se pusieron en marcha 193 informes, de los que 31 acabaron en expedientes sancionadores. En 2023, fueron 179, derivando en sanción una treintena de ellos. Finalmente, durante los seis primeros meses de 2024 se contabilizaban ya 108 nuevos expedientes de los que 13 ya han supuesto sanciones.

El concejal de MC, al plantear su iniciativa, puso el foco en el sector CC1, la rambla de Benipila o los alrededores del cuartel de la Guía, pidiendo que se intensifique la vigilancia en estos lugares. LA VERDAD pidió al Consistorio una actualización de estos datos, pero no pudo facilitarlos al estar la mayor parte del personal municipal de vacaciones.

Pedro Luengo, portavoz de Ecologistas en Acción, achaca por su parte el problema a la falta de civismo y de campañas de comunicación. Luengo, en este sentido, reclama más puntos limpios para particulares. Asimismo, recordó que estos abandonos suponen para las mercantiles un ahorro considerable tanto de transporte como de coste por entregar los restos a un planta de tratamiento autorizada, donde a buen seguro le cobrarán una tasa por el depósito. Una práctica ante la que reclamó una persecución más contundente de los infractores.

Terraplenes para evitar la entrada de furgonetas con escombro a los terrenos de la antigua prisión naval

Otro punto recurrente de vertido ha sido la subida al castillo de San Julián y los terrenos que antaño ocuparon la prisión militar de la Armada, derribada en 2008 y de la que hoy apenas quedan los restos de lo que fueron sus pistas deportivas. Allí, según pudo constatar este diario, se han colocado unos montones de tierra a modo de terraplén para impedir o al menos dificultar el acceso de vehículos al interior del recinto del antiguo penal.

Una actuación que, si bien ha protegido el interior de recibir más escombro y basura en grandes cantidades, no ha impedido que se sigan depositando, junto a otra rambla que pasa por Lo Campano o en el mismo camino de subida al monte, más residuos. Ambos lugares lucen con basura en los arcenes y restos de escombro en cada curva carente de vegetación, donde igualmente aprovechan las furgonetas para abocar todo el desperdicio.