Restos de abono procedentes de plantaciones de marihuana junto al cauce del barranco del Feo y el hospital Santa Lucía, al fondo. PABLO SÁNCHEZ / AGM

Restos de plantaciones de marihuana llenan de abono y basura el barranco del Feo, en Cartagena

Las alrededores de Lo Campano constituyen uno de los vertederos irregulares más grandes junto con algunos puntos de la rambla de Benipila

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:57

La proliferación de escombreras y vertederos ilegales es un problema que atañe de forma transversal a todos los municipios. En prácticamente cualquier parte se puede ... encontrar ese lugar que ofrece la suficiente discreción para, sin que a uno le pillen, depositar de forma incontrolada el escombro de esa chapucilla doméstica, los restos de poda del jardín o todo tipo de muebles, desde mesas, sillas o hasta el váter que acabas de cambiar. Pero hay un género de 'basuraleza' que cada vez abunda más en los montes cartageneros hasta convertirse en residuo autóctono y no es otro que el abono para las macetas. Y es que, según ha podido constatar LA VERDAD, la zona del barranco del Feo –o de Orfeo, como lo llaman algunos– se ha convertido en el estercolero de restos de la gran cantidad de plantaciones de marihuana que abundan ocultas en los barrios más próximos como Lo Campano o Los Mateos.

