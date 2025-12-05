La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Integrantes de la Comisión en Defensa del Corredor Ferroviario de Cartagena y Albacete, durante la concentración de ayer. Antonio Gil/ AGM

Respaldo unánime en la Asamblea para recuperar la conexión ferroviaria de Cartagena con Madrid por Albacete

A las puertas del edificio se organizó una protesta con el mismo objetivo, a la que se sumaron políticos, instituciones y entidades afectadas

Eva Cavas

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:36

Comenta

El Pleno de la Asamblea Regional aprobó este jueves una declaración institucional en la que todos los partidos con representación se mostraron unánimes en la ... reclamación de recuperar la conexión ferroviaria de Cartagena con Madrid por Albacete. El texto de la declaración había sido previamente consensuado con los integrantes de la Comisión en Defensa del Corredor Ferroviario, que organizó una concertación en la entrada con el mismo propósito.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El bar del centro de Murcia que se llena todos los días
  2. 2 Un accidente entre varios vehículos deja retenciones kilométricas en la autovía MU-32 a la altura de Molina de Segura
  3. 3 El mercado medieval de la Región de Murcia que puedes visitar este puente de diciembre
  4. 4

    Las obras de un nuevo hotel en la avenida Juan Carlos I de Murcia apuntalan la expansión del sector hacia el norte
  5. 5 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 4 de diciembre de 2025
  6. 6 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  7. 7

    Adjudican al fin las obras del bulevar del soterramiento, en Murcia, que deberá estar listo a principios de 2027
  8. 8

    La Audiencia inicia el juicio contra el joven acusado de asfixiar a la madre de uno de sus empleados en El Palmar
  9. 9 Detenidos la madre y su pareja por la muerte violenta de un niño de cuatro años en Almería
  10. 10

    Un Real Murcia orgulloso tumba al Cádiz y sigue soñando en la Copa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Respaldo unánime en la Asamblea para recuperar la conexión ferroviaria de Cartagena con Madrid por Albacete

Respaldo unánime en la Asamblea para recuperar la conexión ferroviaria de Cartagena con Madrid por Albacete