Respaldo unánime en la Asamblea para recuperar la conexión ferroviaria de Cartagena con Madrid por Albacete

El Pleno de la Asamblea Regional aprobó este jueves una declaración institucional en la que todos los partidos con representación se mostraron unánimes en la ... reclamación de recuperar la conexión ferroviaria de Cartagena con Madrid por Albacete. El texto de la declaración había sido previamente consensuado con los integrantes de la Comisión en Defensa del Corredor Ferroviario, que organizó una concertación en la entrada con el mismo propósito.

El coordinador de dicha Comisión y presidente de Consumur, Roberto Barceló, explicó que «llevamos un año luchando para que esta línea se ponga en marcha cuanto antes y lo haga con un tren del siglo XXI». En cuanto a las futuras movilizaciones, Barceló avanzó que las próximas serán en Murcia, Cieza y Hellín. «Además, estamos organizando una manifestación interregional para septiembre, que ojalá no se lleve a cabo porque significará que el Ministerio de Transportes nos ha escuchado. Vamos a hacerle llegar un informe técnico, avalado por todos los integrantes de la Comisión, que somos más de cincuenta instituciones y organizaciones», afirmó.

LAS CLAVES Municipios Además de a Cartagena el aislamiento por tren afecta a otras ciudades como Cieza y Hellín.

Movilizaciones La Comisión en Defensa del Corredor anunció concentraciones en Murcia y Cieza y una gran manifestación.

Retrasos sin fecha La semana pasada la fecha de apertura pasó de final de año a primer semestre del próximo.

Objetivo La reapertura inmediata de la antigua línea que conectaba la ciudad con Madrid con trenes modernos.

Una de las instituciones que conforman la Comisión es el Ayuntamiento de Hellín, cuyo alcalde, Manuel Serena, comentó que «el principal cometido de estas Comisión es que se recupere el servicio histórico de la línea Cartagena-Chinchilla-Albacete. Vengo en representación de una ciudad mediana, que necesita el tren por dos razones fundamentales: la conectividad y el desarrollo económico, porque hay muchos ciudadanos de Hellín que trabajan en Albacete, en Murcia y algunos también en Cartagena. Y también por un tema social, ya que todas las personas de Hellín que cursan estudios superiores lo hacen también en Albacete, Murcia y Cartagena».

El texto de la declaración recoge que «la vertebración ferroviaria de la Región constituye una necesidad estratégica, social y económica de primer orden» y recuerda que «la recuperación y modernización de la línea Cartagena-Albacete es una reivindicación histórica». Asimismo, indica que este corredor y su prolongación hacia Madrid «permitirá acortar los tiempos de viaje, mejorar la seguridad y garantizar un desarrollo equilibrado de las comunicaciones en el sureste español», además de resultar esencial para situar a la Región, junto con las provincias de Albacete y Almería, «en igualdad de condiciones respecto a otras regiones que ya cuentan con un sistema ferroviario del siglo XXI».

En lo único en que parece diferir los miembros de la Comisión y el texto aprobado por los parlamentarios, es en si la reposición de la línea tiene que ser o no posterior a la finalización de las obras de la Estación del Carmen. Mientras que el documento recoge que se restablezca el servicio «de forma inmediata», «una vez concluyan las obras de la Estación del Carmen y el soterramiento hasta Nonduermas», desde la Comisión aseguran que no es necesario ya que supondría un retraso más.

En este sentido se pronunció también Antonio del Campo, asesor en materia de Infraestructuras de Comisiones Obreras. «Si esperamos a que lleguen las nuevas infraestructuras para romper el aislamiento de Cartagena y Mar Menor va a pasar entre un lustro y una década. Por eso pedimos que abra la línea que se cerró hace cuatro años. No necesitamos ni que termine la estación de Murcia porque, en el momento en que esté terminado el soterramiento, se autorizan las dos vías pasantes y ya se puede abrir el servicio, tanto para mercancías como para pasajeros», indicó del Campo.

«Estamos mucho peor que hace 30 años, cuando en poco más de cuatro horas llegabas a la capital»

El presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, Miguel Martínez Bernal, es otro de los integrantes de la Comisión en Defensa del Corredor Ferroviario, quien recordó durante la concentración a las puertas de la Asamblea que Cartagena es uno de los principales puertos de España, enclave estratégico, tanto industria como militar, la capital turística de la Región y la huerta de Europa desde el campo de Cartagena. «Todo esto debería ser motivo más que suficiente para estar conectados con el resto de España y de la Región, pero lo cierto es que estamos mucho peor que hace 30 años, cuando en poco de más de cuatro horas se podía llegar a Madrid por un corredor al que nunca se debió renunciar. Pero el famoso pacto de San Esteban de 2001 nos sentenció inexplicablemente y no sólo aisló a Cartagena sino también al resto de municipios como Molina, Calasparra, Cieza, o a nuestros vecinos de Hellín y Albacete».

Miguel Martínez Bernal hizo hincapié en que la conexión de la bifurcación de Riquelme hasta Nonduermas está ahora mismo en fase de redacción de proyecto. «Van pasar 36 meses sólo para el proyecto, lo que nos llevará a 2027, y luego habrá que ejecutarlo que será mucho más. Eso significa que tampoco se podrá hacer la variante de Beniel, que nos conecta con el Corredor Mediterráneo», dijo.

El presidente de la Cámara de Comercio explicó que este tramo «es fundamental». Sin las infraestructuras la economía no puede circular. Cartagena tiene capacidad para continuar creciendo por todo lo que he comentado antes, pero si no tenemos trenes cómo van a llegar las mercancías fuera y cómo van a llegar los turistas aquí. Nos están abocando a una frustración tremenda y lo peor es que va para largo».