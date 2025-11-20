Residentes de Los Urrutias piden más presencia policial tras el robo en la iglesia

El robo cometido en la iglesia de Los Urrutias en la noche del pasado miércoles ha despertado gran inquietud entre los vecinos, que denuncian ... estar desprotegidos contra los cacos. Fue la propia Asociación de Vecinos la que, a través de sus redes sociales, lanzó la voz de alarma ante unos hechos que despertaron gran indignación al verse afectada también en el asalto la Patrona de esta localidad.

La presidenta de la entidad, Rosell García, señala que hay zonas del pueblo que, por la noche, se quedan completamente vacías y se convierten «en un paraíso para los ladrones». Según García, el robo del templo viene a evidenciar que es precisa una mayor presencia policial. «No nos vendría mal más presencia policial. Por las noches se les ve a los policías pasar varias veces, pero, como no esté una patrulla fija todos los días, tiene difícil solución».

Rosell recuerda que, hace unos meses, la misma Asociación de Vecinos fue objeto de un robo en su local social, donde los cacos se hicieron con parte de la recaudación de los bingos que celebran. «También hay una hostelera que ha colgado un cartel de que les han robado dos veces en pocos meses».

Los cacos sustrajeron unas llaves de la sacristía y rompieron un dedo a la imagen de la Virgen del Carmen

El asalto a la iglesia, por su parte, se produjo temprano, antes de las 6.15 horas. Fue entonces cuando, según relató el párroco, Antonio Guillén, un vecino vio que la imagen de la Virgen del Carmen estaba abandonada fuera del templo. «Estaba en la misma calle. La han sacado de su capilla y, en el movimiento, le han roto un dedo», lamentó el sacerdote, que puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil.

Asimismo y antes de coger el sagrario, los ladrones accedieron a la sacristía. «Lo han dejado todo revuelto y se han llevado las llaves del sagrario», describió Guillén. Los cacos accedieron, según trasladó el sacerdote, forzando una ventana lateral del templo.

Señala además el párroco que no tienen ninguna sospecha de quién habría podido ser el o los asaltantes, aunque señala que basta una única persona para transportar el sagrario. Fuentes de la Benemérita informaron por4 su parte a preguntas de este diario de que, tras el robo, detuvieron a dos personas en Murcia y en Beniel y que «se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos».

La falta de efectivos policiales de la Guardia Civil viene siendo un recurrente de las reclamaciones del Ayuntamiento al Gobierno central. Este mismo miércoles, la Asamblea Regional debatió precisamente una moción para instar a la reconstrucción del cuartel del instituto armado en Cartagena, que fue demolido en enero de 2024. Los diputados apoyaron así sin fisuras una moción presentada por el PP, tras conocerse, a través de una respuesta parlamentaria, que Interior no tiene prevista la construcción de un nuevo acuartelamiento.