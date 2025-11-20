La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un vecino pasea con su bici frente a la iglesia de Los Urrutias, ayer. Antonio Gil / AGM

Residentes de Los Urrutias piden más presencia policial tras el robo en la iglesia

Los ladrones se llevaron el sagrario del templo y la Guardia Civil investiga ahora a dos personas como sospechosas de cometer el asalto

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:24

El robo cometido en la iglesia de Los Urrutias en la noche del pasado miércoles ha despertado gran inquietud entre los vecinos, que denuncian ... estar desprotegidos contra los cacos. Fue la propia Asociación de Vecinos la que, a través de sus redes sociales, lanzó la voz de alarma ante unos hechos que despertaron gran indignación al verse afectada también en el asalto la Patrona de esta localidad.

