Unos ladrones asaltan la iglesia de Los Urrutias y roban el sagrario Los vecinos se percataron del robo tras encontrar a su patrona abandonada en plena calle. Los hechos han sido puestos en conocimiento de la Guardia Civil

Jesús Nicolás Cartagena Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:54 | Actualizado 15:36h.

Unos ladrones han asaltado en la noche de este miércoles la iglesia de Los Urrutias. Según ha denunciado la Asociación de Vecinos en sus redes sociales, como consecuencia del mismo, los cacos se habrían hecho con el sagrario. Así lo confirmó a preguntas de LA VERDAD el párroco, Antonio Guillén, quien afirma que también ha sufrido daños la imagen de la patrona de esta localidad cartagenera, la Virgen del Carmen.

El robo se habría producido antes de las 6.15 horas de esta mañana. A esa hora, relata Guillén a este periódico, un vecino dio la voz de alarma tras encontrar la imagen de la virgen fuera del templo. «Estaba en la misma calle. La han sacado de su capilla y, en el movimiento, le han roto un dedo», lamenta el sacerdote, quien afirma que ya ha puesto los hechos en conocimiento de la Guardia Civil.

Asimismo y antes de coger el sagrario, los ladrones habrían accedido a la sacristía. «Lo han dejado todo revuelto y se han llevado las llaves del sagrario», describe Guillén. Los cacos accedieron, según traslada el sacerdote, forzando una ventana lateral del templo.

La imagen de la patrona de Los Urrutias, frente a la iglesia y montada en un barco durante el día de su romería. AAVV

Señala además el párroco que no tienen ninguna sospecha de quién habría podido ser el o los asaltantes, aunque señala que basta una única persona para transportar el sagrario. Pese a todo, se felicita de que no se hayan llevado al menos la imagen, de gran devoción entre los vecinos de Los Urrutias.

Más allá del valor material de lo robado, el hecho de llevarse un sagrario de un lugar santo es considerado por la Iglesia católica como un acto de sacrilegio o incluso una profanación, ya que en su interior es donde se guardan las hostias consagradas, consideradas por los creyentes como el mismo cuerpo de Cristo que se hace presente durante la eucaristía.

Los vecinos exigen «respeto»

Por su parte, la Asociación de Vecinos manifestó su indignación ante los hechos. «Puedes ser creyente o no creyente, pero la Iglesia se respeta, los templos sagrados se respetan, la fe se respeta y nuestra patrona se respeta», incidieron en su comunicado. «Quiero pensar que no ha sido gente de nuestro pueblo y espero que no se demuestre lo contrario. Quiero pensar que el dinero lo necesitan para medicinas y no para hacer daño», remacharon en su publicación en Facebook.

La romería de la Virgen del Carmen de Los Urrutias, que se celebra cada 16 de julio, es uno de los festejos más populares que tienen lugar ese día de verano en Cartagena. Solo se asemeja en asistencia la procesión marítima que tiene lugar en esa misma jornada en el puerto de Cartagena a cargo de la Cofradía de Pescadores. Igualmente conocida es también la celebración que tiene lugar en la iglesia y puerto de Cabo de Palos, donde también rinden culto a esta advocación mariana vinculada desde hace siglos a los pescadores y marineros.