Rescatan en estado crítico a un niño de dos años que habían dejado en un coche en Cabo de Palos La madre estaba haciendo la compra en un supermercado mientras el menor se encontraba en el vehículo al sol y con las ventanillas cerradas

LA VERDAD Jueves, 28 de agosto 2025, 13:15 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Local de Cartagena salvaron la vida a un niño de dos años este miércoles por la tarde. El menor estaba en el interior de un vehículo en el aparcamiento de un supermercado de Cabo de Palos mientras su madre hacía la compra en el establecimiento.

El pequeño estaba dentro del coche, a pleno sol y con las ventanillas cerradas. Cuando los agentes llegaron al lugar, comprobaron que no respondía a estímulos, por lo que fracturaron una ventanilla para rescatarlo.

Tras sacarlo del coche lo llevaron al interior del supermercado para aprovechar el ambiente refrigerado y estabilizar su temperatura corporal mientras llegaban los sanitarios, según explicó el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca.

El personal de la UME confirmó la gravedad de la situación y destacó que la intervención policial resultó determinante para evitar un desenlace fatal. El menor fue trasladado al Hospital Santa Lucía, donde recibió atención médica. La Guardia Civil instruyó diligencias sobre los hechos y dispuso el traslado del vehículo al depósito municipal.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha propuesto a la Junta de Gobierno Local la felicitación a los agentes de la Policía Local.