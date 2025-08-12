La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Dos trabajadores de la refinería de Escombreras pasean junto a las instalaciones de Repsol en Cartagena. REPSOL

Repsol invertirá este año 67 millones en actualizar y reparar equipos de la refinería de Escombreras

La parada programada de las instalaciones de la compañía empleará a 800 trabajadores de 130 empresas, el 80% de ellas locales

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Cartagena

Martes, 12 de agosto 2025, 23:13

El complejo industrial de Repsol en Cartagena afronta la que será su gran parada del año. El cese de trabajos este año, el cual se ... realiza periódicamente para garantizar el buen mantenimiento y la actualización y renovación de instalaciones, supondrá una inversión total de 67 millones de euros, ratificaron portavoces autorizados de la compañía petrolera a este periódico.

