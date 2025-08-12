Repsol invertirá este año 67 millones en actualizar y reparar equipos de la refinería de Escombreras

El complejo industrial de Repsol en Cartagena afronta la que será su gran parada del año. El cese de trabajos este año, el cual se ... realiza periódicamente para garantizar el buen mantenimiento y la actualización y renovación de instalaciones, supondrá una inversión total de 67 millones de euros, ratificaron portavoces autorizados de la compañía petrolera a este periódico.

La parada programada de mantenimiento de las unidades de combustibles se circunscribe, señalaron fuentes de Repsol, a aquellas instalaciones de Escombreras construidas con anterioridad al proyecto de ampliación de la refinería. Si todo discurre según lo previsto, los trabajos de revisión a fondo darán comienzo esta misma semana, avanzan desde la empresa a LA VERDAD.

La cifra 18.000 horas de formación específica se han impartido en materia de seguridad. Habrá además un equipo de 34 personas que velará porque los trabajos se desarrollen sin incidentes.

El parón temporal se prolongará hasta el próximo mes de octubre. La intervención, muy exigente, requiere de un despliegue excepcional de empresas externas y trabajadores. En total, se movilizará a una media de 800 operarios entre personal propio de Repsol y empleados de empresas auxiliares, con picos de 900 personas. En concreto, detallaron fuentes de la compañía, se han firmado acuerdos con 130 empresas. La mayoría de esta mercantiles –un 80%– son locales, frente al 18% de empresas de ámbito nacional y apenas un 2% de operatividad internacional.

Durante el periodo de ejecución, está prevista la intervención en más de mil equipos de 17 unidades. Además de los trabajos propios de revisión y mantenimiento, desde Repsol aseguran que van a poner en marcha nuevas iniciativas que les permitirán incrementar la eficiencia energética de las instalaciones «y que supondrán una reducción de emisiones de CO2 de más de 7.000 toneladas anuales, avanzado así en el objetivo de Repsol de ser una compañía cero emisiones netas en 2050».

Entre los objetivos que desde la petrolera se marcan está, señalaron, la incorporación de mejoras tecnológicas. Así, se prevé la instalación de un sistema que permitirá una distribución homogénea del aire en los hornos en función del caudal de combustible, consiguiendo así una reducción del consumo energético.

«La compañía realiza de forma diaria tareas de inspección, mantenimiento y revisión de sus unidades y, periódicamente y de forma planificada, se realizan paradas programadas para llevar a cabo trabajos que requieren que las unidades no estén en funcionamiento, como inversiones de mejora, incorporación de equipos con tecnologías más avanzadas, revisión, renovación o inspección específica de diversas unidades», explicaron portavoces del complejo industrial de Escombreras.

Dos años de preparación

Repsol cuenta en Cartagena con un equipo que se dedica a preparar estas paradas programadas de mantenimiento. En este caso y en colaboración con otras áreas de Repsol, trabajan, señaló la compañía, durante cerca de dos años para la coordinación y adquisición de los equipos que se renuevan o se incorporan, así como toda la logística requerida.

A esta planificación, hay que sumar el trabajo realizado desde el área de seguridad. «Como es habitual para este tipo de proyectos, se ha creado un grupo específico de coordinación de seguridad y medio ambiente multidisciplinar, formado por 34 personas entre Repsol y profesionales de las empresas auxiliares, que mantendrán reuniones diarias y velarán para que se cumplan las medidas de seguridad en los trabajos realizados durante estas semanas», detallaron.

Este grupo, añadieron desde Repsol, se apoya además en empresas especializadas en trabajos singulares, tales como maniobras con grúas o trabajos en altura. «Para esta parada programada, se han impartido 18.000 horas de formación específica en seguridad, tanto para el personal de Repsol como de las empresas auxiliares que participan».

Nueva dirección para pilotar la transformación energética del valle

Repsol anunció el pasado julio el cambio de manos en la dirección de su complejo industrial de Cartagena. Será el próximo septiembre cuando se oficialice el relevo en la dirección. El elegido por la compañía presidida por Antonio Brufau es el ingeniero Rafael Quesada. El directivo que guiará el futuro del valle de Escombreras inició su andadura dentro de la petrolera en Puertollano, pero conoce Cartagena, donde ostentó el cargo de jefe de Mantenimiento entre 2013 y 2018. Sustituirá a Antonio Mestre, que ha estado al mando de las instalaciones de la ciudad desde el pasado 2020.

Con Mestre, Repsol en Cartagena ya inició el camino a la transformación y transición energética de la compañía. Quesada ahora deberá seguir el camino que la empresa deberá continuar en los próximos años, donde encara el gran reto de convertir a Escombreras en una referencia nacional y europea en la producción de hidrógeno verde.

El Gobierno de España anunció precisamente el pasado abril su espaldarazo al proyecto con una aportación de 155 millones para construir una de las mayores plantas de producción de esta energía alternativa en Escombreras. El proyecto Cartagena Large Electrolyzer, que lidera Repsol junto a otras empresas del sector, ya fue previamente listado entre los proyectos considerados como de Interés Común Europeo. La estimación es que la nueva planta de Repsol aportará una potencia de electrólisis de 100 megavatios, lo que permitirá producir 14.500 toneladas de hidrógeno verde anuales.