Vista general del puerto de Cartagena en 1898.
Fotohistoria de Cartagena

La repatriación olvidada: Cartagena, muelle de la derrota en 1898

Luis Miguel Pérez Adán

Luis Miguel Pérez Adán

Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:53

En septiembre de 1898 España vivía el luto amargo del desastre colonial. Las últimas posesiones ultramarinas se habían perdido y con ellas se apagaba la ... ilusión de un imperio que durante siglos había marcado el rumbo del mundo. Cuba, Puerto Rico y Filipinas se escapaban de nuestras manos, y el país, herido en su orgullo, debía hacer frente al regreso de decenas de miles de soldados y marinos derrotados, enfermos y exhaustos. Entre los puertos elegidos para recibir a esos contingentes, Cartagena ocupó un lugar destacado. Su Arsenal, su Hospital de Marina y su red ferroviaria permitían canalizar la llegada de tropas, aunque nadie podía prever el drama humano que estaba a punto de inundar las calles de la ciudad.

