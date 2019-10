«Todo lo que recuerda a la naturaleza nos relaja la vista» Ernesto Marcos Guerrero, con una de sus piezas. / J. CARRIÓN / AGM Ernesto Marcos Guerrero, diseñador industrial MARIELA FASOLI Sábado, 12 octubre 2019, 11:20

Ernesto Marcos Guerrero es el propietario de la empresa Design and Recycling, ubicada en la pedanía murciana de Llano de Brujas, que se dedica al diseño de muebles y locales comerciales con materiales reciclados. Sus piezas han engalanado desde el escenario de una boda al borde del mar hasta un convento francés.

-¿Por qué eligió la madera de 'palet' reciclada en concreto para realizar sus productos?

-Me presentaron un proyecto para un expositor muy grande y con poco presupuesto y ahí surgió la idea de los 'palets'. Fue un éxito total, y desde entonces elegí ese material para mis trabajos.

-¿Cómo se trabaja este material?

-Ciertamente es laborioso, pero los resultados resultan increíbles.

-¿Qué características aporta la madera a sus productos?

-La madera tiene una sensación de calidez y confort que difiere de otros materiales; todo lo que nos recuerda a la naturaleza nos permite relajar la visión y nos hace sentirnos integrados en el entorno.

-¿Qué tipo de productos realiza?

-Mayoritariamente locales comerciales: boutiques, herbolarios, una tienda de mascotas, fruterías, floristerías, bares, peluquerías. Pero he realizado más de 800 artículos diferentes, desde una cuna hasta cabezas de animales.

-¿Cuánto tiene su trabajo de 'hecho a mano'?

-Absolutamente todo está hecho a mano.

-¿Cuál es el encargo más peculiar que le han hecho?

-Una cabeza de ciervo para una asociación cazadora.

-¿Y el más especial?

-Puedo decir varios. Una vez me pidieron que confeccionara los bancos y las mesas de una boda para ochenta comensales celebrada a la orilla del mar en La Manga, y el arco para la ceremonia. Por otro lado, un cartel con la frase 'Ora et labora' para un convento francés. Otro encargo especial fue un caballito de madera para un anuncio de televisión de una marca muy conocida. Y, por último, un puente para un lago situado en Vera.

-¿Hay alguna pieza que le haya emocionado?

-Me encanta mi trabajo y me resulta emocionante ver los tonos y las vetas de la madera tras trabajarla. Lo que aparece es como una nueva creación. No hay un objeto igual a otro. Además, las maderas tienen distintos olores: a pino, a abeto, e incluso a rosas. A los clientes les llama mucho la atención esta última característica, y yo les digo que es fragancia a madera.

-¿Qué papel juega la creatividad en su trabajo?

-Es la esencia. Para crear es necesario observar todo lo que te rodea. Solo un buen observador puede recrear en el interior formas y espacios para readaptarlos y materializarlos.

-¿En qué se inspira para realizar sus creaciones?

-El entorno y la observación son esenciales para la inspiración. A veces son los clientes quienes tienen esa sensación y son ellos los que vienen con una idea; mi misión es darle forma.

-¿El murciano es consumidor de productos como los suyos?

-El murciano es mi principal consumidor, imagino que por la cercanía, pero tengo clientes en toda la península y en las Islas Baleares.

-El nombre de la empresa lleva intrínseco el valor de cuidar el medio ambiente. ¿Qué tipo de residuos producen las empresas de su sector que no trabajan con materiales reciclables?

-Las empresas relacionadas con la madera aprovechan todos los residuos para ser adaptados y aprovechados, ya sea para ser usados como combustibles o procesados y reciclados.