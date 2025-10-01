Rechazo unánime de los empresarios de Cartagena al proyecto de biogás

Cero votos a favor de la construcción de una planta de biogás en Los Camachos. Así de contundente fue la respuesta de los empresarios del ... polígono industrial, que asistieron a la reunión mantenida con el presidente de Heygaz Biomethane, Fernando Sarasola, y el responsable de las plantas, Vicente González.

«La respuesta de los empresarios del polígono de Los Camachos ha sido de unanimidad absoluta. Hemos votado después de la reunión y han salido cero votos a favor de la instalación y todos en contra», explicó el presidente del colectivo, Antonio Betancourt.

El encuentro de los responsables de la compañía con los empresarios de la zona comenzó sobre la una de tarde y los asistentes escucharon las explicaciones sobre la industria del biometano, mientras medio centenar de vecinos de Los Camachos se manifestaban fuera en contra.

Tras la exposición llegó el turno de las preguntas y la más repetida fue «¿por qué se instalan aquí y no en el Valle de Escombreras donde está la industria petroquímica?». A lo que desde Heygaz respondieron que «por normativa y planificación podemos estar en este polígono». En este sentido, Betancourt declaró que «no hemos obtenido una respuesta clara a esa pregunta y la hemos hecho varios de nosotros».

Otra de las cuestiones que no obtuvo la respuesta deseada fue la que hizo Javier Gómez Vizcaíno, vicepresidente primero de la Cámara de Comercio, que preguntó «¿van a poner en la autorización administrativa que no van a traer purines aquí?». González respondió en nombre de la compañía Heygaz que «aunque venga purín o un animal muerto no habría ningún problema». Gómez-Vizcaíno preguntó entonces a sus compañeros si «¿nos merece la pena una empresa que traiga seis puestos de trabajo y tiene a todos los vecinos en contra? Lo que nos hace falta es que el polígono se desarrolle y que nos den más y mejores servicios».

Encontronazo a la salida

Los vecinos continuaron con sus protestas en el exterior del local en el que se celebró la reunión hasta la salida de los responsables de Heygaz, con los que tuvieron un enfrentamiento que cerca estuvo de pasar a mayores pero que, finalmente, se quedó sólo en palabras.

Por su parte el presidente de los vecinos de Los Camachos, Ginés Egea, recordó que «hasta la alcaldesa de Balsa de Ves (Albacete), Natividad Pérez, ha dicho sentirse arrepentida de haber autorizado la planta en su pueblo. Y no es la única, tenemos informes de varias experiencias negativas Además primero nos dijeron que crearían 80 empleos que luego se han quedado simplemente enre 6 y 10 porque está todo automatizado».

Los vecinos estuvieron respaldados en su manifestación por la diputada socialista Carmina Fernández, así como por los concejales Isabel Andreu, Jesús Giménez Gallo, Mercedes Graña y María Antonia Pérez.