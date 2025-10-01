La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fernando Sarasola explica el proyecto a los empresarios con las protestas vecinales al fondo.

Ver 28 fotos
Fernando Sarasola explica el proyecto a los empresarios con las protestas vecinales al fondo. Antonio Gil/ AGM

Rechazo unánime de los empresarios de Cartagena al proyecto de biogás

El colectivo expresa sus dudas a los responsables de la promotora y se suma a los vecinos en contra de esta iniciativa

Eva Cavas

Miércoles, 1 de octubre 2025, 01:10

Cero votos a favor de la construcción de una planta de biogás en Los Camachos. Así de contundente fue la respuesta de los empresarios del ... polígono industrial, que asistieron a la reunión mantenida con el presidente de Heygaz Biomethane, Fernando Sarasola, y el responsable de las plantas, Vicente González.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven rescata en el puerto de Cartagena a la dueña de Los Churrascos: «Mohamed me ha salvado la vida»
  2. 2 Consulta los municipios de la Región de Murcia donde más ha llovido en las últimas horas
  3. 3 El coletazo de la borrasca provoca el corte del tráfico en la autovía de La Manga durante una hora
  4. 4 El coletazo de la borrasca provoca el corte del tráfico en la autovía de La Manga durante una hora
  5. 5

    El hotel Arco de San Juan de Murcia reabrirá en la primavera del próximo año: así será el primer cinco estrellas de la ciudad
  6. 6

    Los alcaldes del Noroeste de la Región de Murcia exigen más información sobre el almacén de carbono
  7. 7 Este producto que tiras por el fregadero es un elixir para tus plantas: el abono natural más barato
  8. 8

    Vox tantea al PSOE para intentar echar al alcalde de Cieza tras perder la moción de confianza
  9. 9

    La línea Murcia - Alicante se hará en tren y autobús este fin de semana por unas obras ferroviarias
  10. 10

    Sacan a subasta los primeros 14 solares del centro de Cartagena cuyos dueños no construyen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Rechazo unánime de los empresarios de Cartagena al proyecto de biogás