Rechazan pedir a la Armada el S-74 'Tramontana' para musealizarlo y evitar su desguace

Jesús Nicolás Viernes, 30 de mayo 2025, 00:40 Comenta Compartir

El equipo de gobierno local no pedirá a la Armada la entrega del S-74 'Tramontana' para su musealización junto al S-62 'Tonina' en el proyecto de museo de submarinos en los túneles del Espalmador. Así lo solicitó la edil no adscrita María Dolores Ruiz con el fin de que el municipio no pierda la oportunidad de exponer un submarino de la serie S-70, de la cual solo queda operativo el sumergible S-71 'Galerna'.

El equipo de gobierno, en particular la alcaldesa, alegó que no se lo planteaba en tanto que la Armada ya ha sacado a subasta 'Tramontana' para su posterior desguace, al igual que ya sucediera con el S-73 'Mistral'.

Ruiz sí tuvo más suerte con un moción para solicitar a la Autoridad Portuaria que encuentre un emplazamiento adecuado para la muestra de la vela del 'Mistral', que fue entregada por la empresa que desguazó el sumergible, Hermanos Inglés, a la asociación Cartagena Ciudad de Submarinos.

En este sentido, obtuvo el apoyo de PP, Vox, PSOE y Sí Cartagena y la abstención de MC. La propuesta de la edil Ruiz era la colocación de la vela emulando la legendaria imagen del submarino 'Galerna' durante una emersión de emergencia, donde se apreciaba el agua expulsada por el soplado de los lastres de proa. Imagen que, defendió, puede ser recreada por medio de difusores y atomizadores de agua. La glorieta propuesta era la de acceso a la dársena del puerto a la altura del Hospital de Santa Lucía. El edil de Patrimonio ratificó que el Ayuntamiento trabaja con el Puerto en la reordenación y remodelación de ese entorno.