Reanudan en Cartagena las obras de la guardería del Parque de la Rosa tras 15 meses paradas

Vuelta a empezar. Los obras de la guardería del Parque de la Rosa han retomado este agosto la marcha. Desde hace algo más de una ... semana, el Ayuntamiento ha logrado finalmente que se reanuden los trabajos después de permanecer 15 meses paradas, bloqueados en la práctica. Según informan fuentes municipales a LA VERDAD, desde que se produjo la adjudicación del contrato el pasado 7 de mayo, «durante los meses de julio y principios de agosto se ha hecho toda la tramitación administrativa y técnica».

Según pudo constatar este periódico a pie de parcela, la empresa ha colocado su cartelería y ha removido tierra en el agujero de cimentación que ya existía previamente, dibujando sobre el suelo del mismo una suerte de 'casetones' sobre los que se cimentará el futuro edificio. El recinto continúa vallado y junto al socavón abierto se han emplazado dos contenedores prefabricados y unos aseos químicos, así como se ha instalado una grúa.

Los trabajos están siendo ejecutados por la UTE formada por Soluciona Obras y Servicios y Lirola, cuya oferta se impuso a la de otras cuatro mercantiles durante la fase de concurso público. La intervención está presupuestada en 1.600.000 euros y tiene un plazo de ejecución de nueve meses. Esto significa que, si no hay contratiempos, el edificio debería estar terminado de cara a mayo, lo que, como resaltó el propio Ayuntamiento, permitirá la apertura del centro para el curso escolar 2026-2027.

El futuro recinto educativo contará con una capacidad para 99 alumnos de entre 1 y 3 años. La escuela, así, dispondrá de seis aulas, un comedor diseñado como sala de usos múltiples, cocina, aseos, baños y vestuarios, todo ello adaptado y accesible para garantizar la inclusión. En concreto, se habilitarán tres clases para niños de 1 a 2 años, con capacidad para 13 alumnos cada una, y otras tres aulas para niños de 2 a 3 años, con una veintena de plazas.

El Ayuntamiento solicitó una ampliación de plazo para justificar los fondos europeos que financian la mayor parte del coste

Pero el tiempo corre en contra de los intereses municipales. La obra, financiada con fondos europeos, tiene de plazo hasta finales de este año para justificar su ejecución o, de lo contrario, el Consistorio corre el riesgo de perder ese dinero. Para evitarlo, el equipo de gobierno, como avanzó LA VERDAD, solicitó a la Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras de la Comunidad –gestora de los fondos– la ampliación del plazo. Este periódico preguntó por el resultado de esa petición, pero no informó de la misma.

Previsiones frustradas

Las obras, para las cuales incluso se celebró incluso un acto de puesta de la primera piedra, acabaron enfangadas después de que la empresa que resultó adjudicataria tras la primera licitación que convocó el Ayuntamiento alegara problemas en la estabilidad del terreno. El ejecutivo municipal decidió entonces tirar por la tangente, rescindir el contrato y volver a licitar en lugar de tener que afrontar cuantiosos sobrecostes. La previsión inicial, de hecho, era que la escuela infantil estuviera operativa y en marcha para este pasado curso 2024-2025.

«Fue el pasado mes de diciembre cuando la Junta de Gobierno local aprobó un nuevo proceso de licitación de las obras, tras la rescisión, de mutuo acuerdo, del contrato anterior debido a problemas técnicos relacionados con el terreno», justificó este mayo el Ejecutivo municipal.

La segunda licitación contó con un presupuesto base de 1.600.546 euros (IVA incluido). O lo que es lo mismo, unos 300.000 euros más que en la anterior licitación fallida, que estaba valorada en 1,3 millones de euros y donde se incluía tanto levantar el inmueble como dotarlo de mobiliario y equipamiento. Según se anunció en su momento, el Ayuntamiento tenía inicialmente previsto aportar 252.000 euros, mientras que el dinero restante sería financiada por Bruselas.

La convocatoria de subvenciones iba dirigida a la construcción de edificios públicos energéticamente sostenibles. En concreto, los fondos 'Next Generation' que se concedieron formaban parte del Plan de Modernización y Digitalización del sistema educativo, incluida educación temprana de 0 a 3 años del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.