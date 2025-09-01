La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una pareja pasea frente al solar del parque de la Rosa donde una UTE acaba de reanudar las obras de construcción de una nueva escuela infantil. Antonio Gil/ AGM

Reanudan en Cartagena las obras de la guardería del Parque de la Rosa tras 15 meses paradas

Las tareas quedaron paralizadas a mediados del año pasado por unos problemas en el terreno que obligaron a una segunda licitación

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:57

Vuelta a empezar. Los obras de la guardería del Parque de la Rosa han retomado este agosto la marcha. Desde hace algo más de una ... semana, el Ayuntamiento ha logrado finalmente que se reanuden los trabajos después de permanecer 15 meses paradas, bloqueados en la práctica. Según informan fuentes municipales a LA VERDAD, desde que se produjo la adjudicación del contrato el pasado 7 de mayo, «durante los meses de julio y principios de agosto se ha hecho toda la tramitación administrativa y técnica».

