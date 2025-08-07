La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Administración número 13 en la Alameda de San Antón de Cartagena. Loterías

El primer premio de la Lotería Nacional cae en Cartagena y La Manga del Mar Menor

Es el segundo sorteo de la semana que sonríe a la Región de Murcia tras el Cupón Diario de la ONCE

LA VERDAD

Jueves, 7 de agosto 2025, 22:05

La suerte de los sorteos de Loterías sonríe esta semana a la costa de la Región de Murcia. Si el martes el Cupón Diario de la ONCE dejó casi un millón de euros en Los Narejos (Los Alcázares), este jueves la fortuna cayó en dos puntos de Cartagena: la Alameda de San Antón y La Manga, que vendieron el 18698, que se llevó el primer premio de la Lotería Nacional.

Este número se lleva 300.000 euros por serie, así que sus poseedores han sido afortunados con 30.000 euros por cada boleto. Por el momento se desconoce cuántos décimos se han en las dos administraciones de la Región de Murcia que lo han repartido. En concreto, la número 13, ubicada en el número 5 de la Alameda de San Antón de Cartagena. La otra es la situada en el Paseo Dársena de La Manga del Mar Menor, en la zona de la plaza Bohemia. Es decir, también en el municipio cartagenero.

Este primer premio, el número 18698, ha sido bastante repartido, ya que también se ha vendido en las provincias de Almería, Huesca, Cuenca, Las Palmas, Salamanca, Navarra, Tarragona y Sevilla. El segundo premio, solo vendido en Cádiz, fue a parar al 77297. Recuerda que puedes comprobar en LA VERDAD los resultados de los sorteos y loterías.

Administración de La Manga que ha vendido el primer premio de la Lotería Nacional. Loterías

Segundo premio de la semana

Es el segundo sorteo de la semana con premio para la Región de Murcia, ya que el martes hubo nueve cupones afortunados por el Cupón Diario de la ONCE. María del Mar Martínez fue la vendedora que repartió un total de 815.000 euros en Los Narejos.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El avistamiento de un tiburón provoca el revuelo de los bañistas en una playa de Mazarrón
  2. 2 El jornalero atendido en Fortuna entró al centro de salud «solo y tambaleándose»
  3. 3 La oxidación de la torre Sol y Mar de Santiago de la Ribera cuesta a los vecinos más de 1,2 millones de euros
  4. 4

    El PP cede de nuevo a las políticas de Vox contra la cultura y tradiciones musulmanas
  5. 5 El joven cartagenero ingresado en Roma se mantiene «estable, dentro de la gravedad»
  6. 6 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del miércoles 6 de agosto de 2025
  7. 7 Detenido un repartidor por apropiarse de envíos por valor de más de 5.000 euros en Alcantarilla
  8. 8 Hallan el cadáver de un hombre en una céntrica calle de Archena
  9. 9

    «Nos prohíben el campo de fútbol para dos fiestas musulmanas al año; no tiene sentido»
  10. 10 El detenido por la brutal agresión en Torre Pacheco queda en libertad provisional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El primer premio de la Lotería Nacional cae en Cartagena y La Manga del Mar Menor

El primer premio de la Lotería Nacional cae en Cartagena y La Manga del Mar Menor