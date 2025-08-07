El primer premio de la Lotería Nacional cae en Cartagena y La Manga del Mar Menor Es el segundo sorteo de la semana que sonríe a la Región de Murcia tras el Cupón Diario de la ONCE

La suerte de los sorteos de Loterías sonríe esta semana a la costa de la Región de Murcia. Si el martes el Cupón Diario de la ONCE dejó casi un millón de euros en Los Narejos (Los Alcázares), este jueves la fortuna cayó en dos puntos de Cartagena: la Alameda de San Antón y La Manga, que vendieron el 18698, que se llevó el primer premio de la Lotería Nacional.

Este número se lleva 300.000 euros por serie, así que sus poseedores han sido afortunados con 30.000 euros por cada boleto. Por el momento se desconoce cuántos décimos se han en las dos administraciones de la Región de Murcia que lo han repartido. En concreto, la número 13, ubicada en el número 5 de la Alameda de San Antón de Cartagena. La otra es la situada en el Paseo Dársena de La Manga del Mar Menor, en la zona de la plaza Bohemia. Es decir, también en el municipio cartagenero.

Este primer premio, el número 18698, ha sido bastante repartido, ya que también se ha vendido en las provincias de Almería, Huesca, Cuenca, Las Palmas, Salamanca, Navarra, Tarragona y Sevilla. El segundo premio, solo vendido en Cádiz, fue a parar al 77297. Recuerda que puedes comprobar en LA VERDAD los resultados de los sorteos y loterías.

Segundo premio de la semana

Es el segundo sorteo de la semana con premio para la Región de Murcia, ya que el martes hubo nueve cupones afortunados por el Cupón Diario de la ONCE. María del Mar Martínez fue la vendedora que repartió un total de 815.000 euros en Los Narejos.