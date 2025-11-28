La Policía Local de Cartagena recupera cuatro vehículos robados Los coches, que han sido trasladados al depósito municipal, fueron recuperados durante la semana del 17 al 23 de noviembre.

Un coche de la Policía Local junto a uno de los vehículos localizados

EP Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:22 Comenta Compartir

La Policía Local de Cartagena ha recuperado cuatro vehículos en distintos puntos del municipio cuya sustracción había sido denunciada, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Dos de los coches se encontraban estacionados cuando fueron localizados por los agentes y el tercero fue hallado abandonado en una zona de campo con multitud de daños materiales.

El cuarto circulaba con cuatro ocupantes en su interior que, tras recibir el alto policial, se dieron a la fuga, abandonando posteriormente el coche en una calle de la diputación de Pozo Estrecho.

Los vehículos fueron recuperados durante la semana del 17 al 23 de noviembre por agentes adscritos a las unidades de Tráfico y Movilidad, Distritos y del Grupo Operativo Especial de Seguridad Ciudadana (GOESC).

Después fueron trasladados al depósito municipal, donde permanecen a disposición de la autoridad judicial, por estar relacionados con distintos hechos delictivos y que se encuentran bajo investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.