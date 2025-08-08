La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Policías locales de Cartagena, en Cala Cortina. Ayto.

La Policía Local de Cartagena intensifica la vigilancia en los botellones y de los gorrillas en las explanadas

También se refuerza con su presencia la seguridad tanto en las zonas residenciales como de baño

EP

Viernes, 8 de agosto 2025, 21:18

La Policía Local de Cartagena intensifica este verano las labores de vigilancia en las zonas costeras del municipio como Cabo de Palos, La Manga, La Azohía, Isla Plana, El Portús, Cala Cortina y las poblaciones del Mar Menor para prevenir las concentraciones de personas para consumir bebidas alcohólicas en la vía pública o la actividad ilegal de aparcacoches. Además de reforzar con su presencia la seguridad tanto en las zonas residenciales, como de baño.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, explicó que desde el Ayuntamiento de Cartagena se ha reforzado el servicio policial ordinario con unidades de apoyo, como son los Grupos Especiales de Seguridad Ciudadana-Goesc, la Unidad de Medios Aéreos (Drones), la Unidad Canina y el Servicio Marítimo, que cuenta con motos de agua en el mar y quads todoterreno en las zonas de baño con los que ya ha realizado trescientas intervenciones.

En materia de prevención del consumo de alcohol en la vía pública, los agentes municipales centran sus actuaciones mayormente en la zona de playas como La Manga y Cabo de Palos. En lo que va de verano han interpuesto 14 denuncias por infracción a la Ordenanza de Consumo de Bebidas Alcohólicas, reduciéndose el consumo de alcohol respecto a temporadas anteriores en zonas, como en las explanadas y aparcamientos disuasorios.

La Policia también ha puesto, según el Ayuntamiento, especial atención al control de la actividad ilícita de aparcacoches en las distintas zonas de libre estacionamiento del término municipal: en Cala Cortina, Casa del Mar y Plaza de La Isla, en Cartagena. Y en La Manga del Mar Menor, en Plaza del Cavanna y Plaza Bohemia. Se ha identificado a 22 personas, quedando cuatro de ellas detenidas por infracción de la Ley de Extranjería, con un resultado de 96 decomisos del dinero obtenido mediante esta práctica ilegal.

