Polémica en Cabo de Palos por los insultos a Pedro Sánchez durante la celebración de la cucaña La Cofradía de Pescadores, organizadora de la prueba, ha mostrado su rechazo a «convertir una celebración popular en un escenario de insultos, comentarios sexófobos y ataques gratuitos al Gobierno»

Lunes, 18 de agosto 2025, 14:35

La celebración de la cucaña en el puerto de Cabo de Palos el pasado viernes, durante los festejos de la Asunción, se ha visto envuelta por la polémica. Las palabras del 'speaker' que guio la tradicional prueba a pie de muelle ha encendido los ánimos de los vecinos y los pescadores. Según relatan testigos presentes a LA VERDAD, se lanzaron insultos dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como se realizaron comentarios de carácter sexista y xenófobos.

Declaraciones desafortunadas que levantaron filias y rechazo a partes iguales entre los presentes -en su mayoría público infantil- y que este lunes, tres días después de la sucedido, han motivado que la Cofradía de Pescadores de Cartagena, organizadora de la prueba, salga al paso con un comunicado de rechazo.

En su escrito, la agrupación pesquera ha afirmado: «Queremos ser claros: esas palabras no nos representan. No forman parte de los valores de la pesca ni de la tradición marinera de Cartagena. La Cofradía es un espacio de trabajo, de respeto y de servicio a la comunidad, y no puede quedar manchada por actitudes que avergüenzan a todos».

La entidad presidida por Bartolomé Navarro suscribe que «quien se expresa de esa manera no solo falta al respeto a las instituciones, sino que ensucia la imagen de toda la Cofradía y ofende a la ciudadanía que espera de nosotros responsabilidad y ejemplaridad».

En este sentido, han querido reivindicar la cucaña como «una fiesta de tradición y alegría» y «un momento en el que vecinos, visitantes y pescadores compartimos nuestra cultura en un ambiente de respeto y convivencia». Es por esto, que, han insistido, rechazan «convertir una celebración popular en un escenario de insultos, comentarios sexófobos y ataques gratuitos al Gobierno».

La Cofradía de Pescadores ha asegurado asimismo que estudia qué medidas tomar para impedir que lo sucedido el viernes pueda volver a ocurrir y que «alguien con un micrófono vuelva a manchar con insultos y vulgaridad lo que debería ser fiesta, unión y orgullo colectivo».