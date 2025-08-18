La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Celebración de la cucaña, este pasado viernes. Cofradía de Pescadores

Polémica en Cabo de Palos por los insultos a Pedro Sánchez durante la celebración de la cucaña

La Cofradía de Pescadores, organizadora de la prueba, ha mostrado su rechazo a «convertir una celebración popular en un escenario de insultos, comentarios sexófobos y ataques gratuitos al Gobierno»

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Lunes, 18 de agosto 2025, 14:35

La celebración de la cucaña en el puerto de Cabo de Palos el pasado viernes, durante los festejos de la Asunción, se ha visto envuelta por la polémica. Las palabras del 'speaker' que guio la tradicional prueba a pie de muelle ha encendido los ánimos de los vecinos y los pescadores. Según relatan testigos presentes a LA VERDAD, se lanzaron insultos dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como se realizaron comentarios de carácter sexista y xenófobos.

Declaraciones desafortunadas que levantaron filias y rechazo a partes iguales entre los presentes -en su mayoría público infantil- y que este lunes, tres días después de la sucedido, han motivado que la Cofradía de Pescadores de Cartagena, organizadora de la prueba, salga al paso con un comunicado de rechazo.

En su escrito, la agrupación pesquera ha afirmado: «Queremos ser claros: esas palabras no nos representan. No forman parte de los valores de la pesca ni de la tradición marinera de Cartagena. La Cofradía es un espacio de trabajo, de respeto y de servicio a la comunidad, y no puede quedar manchada por actitudes que avergüenzan a todos».

La entidad presidida por Bartolomé Navarro suscribe que «quien se expresa de esa manera no solo falta al respeto a las instituciones, sino que ensucia la imagen de toda la Cofradía y ofende a la ciudadanía que espera de nosotros responsabilidad y ejemplaridad».

En este sentido, han querido reivindicar la cucaña como «una fiesta de tradición y alegría» y «un momento en el que vecinos, visitantes y pescadores compartimos nuestra cultura en un ambiente de respeto y convivencia». Es por esto, que, han insistido, rechazan «convertir una celebración popular en un escenario de insultos, comentarios sexófobos y ataques gratuitos al Gobierno».

La Cofradía de Pescadores ha asegurado asimismo que estudia qué medidas tomar para impedir que lo sucedido el viernes pueda volver a ocurrir y que «alguien con un micrófono vuelva a manchar con insultos y vulgaridad lo que debería ser fiesta, unión y orgullo colectivo».

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Región de Murcia se achicharra en el peor día de la ola de calor: Cieza y Archena marcan la temperatura máxima y superan los 44 grados
  2. 2 Cierra Ricardo, la popular panadería de los panecillos de San Antón en Murcia
  3. 3

    Antonio Ballester López: «¿Por qué no crece el aeropuerto? Con nosotros ya estaría en los tres millones de pasajeros»
  4. 4

    Una Murcia de postal que ya solo existe en los archivos
  5. 5 Un extraordinario Fermín Aldeguer rompe su techo y logra el segundo puesto en Austria
  6. 6

    Juanjo Fernández, tras romper el acuerdo de patrocinio con los Gálvez: «No sabía el daño que hicieron al Murcia»
  7. 7 Arrestada por golpear en la cara a un médico en Urgencias del hospital de Molina
  8. 8

    Toral podría dejar en las arcas del Real Murcia otros 960.000 euros más si triunfa en el Betis: estas son las variables
  9. 9

    Luz verde para finalizar una urbanización en Algezares con hasta 200 viviendas más
  10. 10 Herida al chocar con su coche contra una palmera en Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Polémica en Cabo de Palos por los insultos a Pedro Sánchez durante la celebración de la cucaña

Polémica en Cabo de Palos por los insultos a Pedro Sánchez durante la celebración de la cucaña