El Pleno de Cartagena respalda las reivindicaciones laborales de los trabajadores de Navantia

Todos los grupos políticos municipales mostraron su respaldo este jueves a las reivindicaciones laborales del Comité de Empresa de Navantia en Cartagena. A raíz ... de dos mociones presentadas por MC, la formación cartagenerista denunció lo que entiende como una estrategia de «precarización» del trabajo, el cual alertaron se retira al personal de la empresa y se deriva a las subcontratas. El asunto llegaba al Pleno justo el día después de que los empleados de estas empresas auxiliares salieran a protestar frente a las puertas del astillero.

El portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, indicó que entendía que Cartagena debía mostrar su respaldo a los trabajadores al igual que, dijo, ya tienen los trabajadores de Cádiz y Ferrol. Asimismo, defendió que se amplíe la plantilla y se fomente un empleo «de calidad» y destacó el papel dinamizador de Navantia en la economía local y el tejido social que acompaña a la actividad de la compañía estatal.

En la misma línea, la segunda moción de MC, presentada por la edil Isabel García, pedía que el Gobierno de España garantice la continuidad del programa S-80 y la construcción de todos los submarinos comprometidos. La concejal puso de relieve la necesidad de incrementar el presupuesto militar como una «oportunidad» para contribuir a incrementar la carga de trabajo del astillero cartagenero.

El portavoz socialista, Manuel Torres, manifestó su apoyo a las mociones de MC y señaló que la carga de trabajo «está más que garantizada» por el Gobierno de España. En este sentido, el PSOE destacó que la «gran inversión» del Gobierno central, que cifró en «más de 4.000 millones», debe repercutir en «las justas reivindicaciones» de los trabajadores. «Cartagena es Navantia», reivindicó.

El edil de Empresa, el popular Álvaro Valdés, mostró también el respaldo de su partido a los trabajadores. No obstante, valoró que el ejecutivo central también debería haber participado con aportación económica del programa regional Caetra para el impulso de la industria de defensa. «Hasta la fecha todo se está haciendo a pulmón del Gobierno regional. Que nosotros tengamos que decir al Ministerio de Defensa qué armamento se debe fabricar es imprudente», aseveró.

Estas últimas declaraciones generaron cierto rifirrafe entre los grupos políticos y finalmente la alcaldesa, Noelia Arroyo, tomó la palabra para aclarar por qué las mociones no se habían presentado como declaración institucional. Según señaló la regidora, la segunda moción hacía alusión expresa a solicitar la construcción de otros dos submarinos más de la serie S-80 y que, en este punto, algunos partidos entendían que los políticos no debían indicar qué se debe construir en Navantia y que el acuerdo entre todos los grupos municipales es que se construya en Navantia independientemente del tipo de embarcación que sea.

El Pleno aprobó por unanimidad otra moción de MC contra los nulos avances en la construcción del nuevo centro de formación de la patronal del metal Fremm en Los Camachos, actualmente paralizado por la falta de presupuestos regionales. Giménez Gallo valoró que el polígono está «abandonado» y que este centro merece los 5,5 millones del Gobierno regional para que su instalación sirva de «tractor» y evite el desplazamiento y formación industrial de los cartageneros en otras ciudades.

El edil Álvaro Valdés valoró que la moción de MC solo busca que la formación cartagenerista se apropie el mérito de la futura construcción centro de la Fremm «porque sabe que el Ayuntamiento está tramitando el expediente» y porque, dijo Valdés, «saben que las intenciones del Gobierno regional son esas y quieren la medalla». El edil popular se mostró a continuación confiado de que los nuevos presupuestos regionales, en negociación con Vox, contendrán la financiación necesaria para el centro de Los Camachos y, añadió, también para Caetra, manifestó en alusión a las constantes críticas de MC al proyecto del Gobierno regional, que establece una de sus iniciativas de investigación en Murcia.

En materia educativa, todos los grupos municipales también mostraron su apoyo a la moción presentada por el edil de MC, Juan José López Escolar, para pedir fondos para la reparación y ampliación de las instalaciones del centro integrado de Formación Profesional Hespérides. En concreto, refirió los problemas de accesibilidad del edificio y la necesaria retirada de las cubiertas de uralita.

El edil Álvaro Valdés valoró que el Gobierno regional tiene un compromiso «firme y constante» con la FP y destacó que Cartagena fue seleccionada para albergar un congreso nacional sobre la materia recientemente. El concejal del gobierno municipal avanzó que el ejecutivo autonómico ampliará las plazas y ramas de FP que se imparten en la ciudad. Asimismo, defendió que este año el Hespérides ha recibido 30.000 euros extra de inversión fuera de los gastos ordinarios de mantenimiento para financiar diferentes proyectos.

El edil del PSOE Pedro Conteras aprovechó por su parte para presentar una enmienda de adición al texto de MC, la cual fue aceptada por López Escolar. La misma pedía la retirada del amianto y la renovación del instituto de Santa Lucía, que comparte instalaciones con el Hespérides. Esto no impidió que el PP mostrara finalmente su voto afirmativo junto al resto de grupos.

En cuanto a infraestructuras, el Pleno también dio luz verde a la moción cartagenerista para la retirada del antiguo barco hostelero La Patacha del muelle de la Curra por su mal estado. El gobierno municipal ratificó las intenciones expresadas por la Autoridad Portuaria al grupo de MC de sacar a licitar próximamente los trabajos de desguace de la embarcación por su estado inservible.

La edil no adscrita María Dolores Ruiz, por su parte, quiso devolver al pleno la cuestión del también pésimo estado del mirador del Galúa. La exconcejal de MC recordó que ya el año pasado se aprobó por unanimidad una moción que instaba al Ayuntamiento a intervenir en estas instalaciones construidas por la Comunidad en 2020 por su avanzado estado de corrosión. Un proceso que, lejos de revertirse, se ha ido agravando pese a ser uno de los principales reclamos turísticos de La Manga.

El concejal de Litoral, Gonzalo López Pretel (Vox), contestó que instaron al Gobierno regional para que cambiarán el material del mirador al entender que no es el adecuado para ese entorno, obteniendo, dijo, una contestación negativa. En este sentido, el concejal señaló que el Ayuntamiento ya cuenta con presupuesto para la reparación y que, en base al mismo, ha pedido ofertas a varias empresas, las cuales, avanzó, llegarán este próximo lunes. «Tenemos previsto el cambio de material para el día 1 de junio. Será reponer y quitar todo ese material que está oxidado y que, aparte de peligroso porque ya no hace de barandilla, puede hacer daño al tocarlo. Lo sustituiremos por un material de madera que no se degradará por la cercanía al mar». La moción, así, salió aprobada por todos los grupos a excepción de MC, que decidió abstenerse de todas las iniciativas presentadas por la edil Ruiz.

El PSOE, ante las declaraciones de López Pretel, recriminó que el plan del gobierno local sea asumir con dinero de los cartageneros la reparación de una infraestructura que realizó con un material indebido la Comunidad Autónoma. «Esa factura es suya, no nuestra. Es intolerable y más con la situación económica del Ayuntamiento. Exigimos que el Gobierno regional pague esa factura». «Espero que el PSOE tenga la misma vehemencia para exigir a Costas que pague la reparación en el paseo del Portús», contestó al edil socialista para cerrar el debate el concejal de Litoral.

Siguiendo con las playas, el edil Diego Ortega anunció la próxima instalación de una marquesina en la parada de bus de Cala Cortina a raíz de una moción presentada por el edil socialista Fulgencio Soto. Ortega explicó que el Ayuntamiento está encontrando dificultades para instalar más marquesinas para proteger del sol a los usuarios del transporte urbano por la falta de disponibilidad de suelo público para ubicarlas. No obstante, aclaró que, en el caso de la playa urbana, están cerca de alcanzar un acuerdo con el propietario del suelo.