Ana Belén Castejón, este lunes en rueda de prensa. Antonio Gil / AGM

El Pleno en el que Ana Belén Castejón renunciará a su acta de concejal de Cartagena será el día 29

Jesús Nicolás

Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:59

La exalcaldesa Ana Belén Castejón comunicaba el pasado lunes su decisión de abandonar la vida política tras 20 años de trayectoria y haber ejercido dos veces la alcaldía de Cartagena. Tras comunicar por escrito y verbalmente su determinación a la actual regidora, Noelia Arroyo, ambas han acordado que dicha renuncia se formalice en un Pleno extraordinario que tendrá lugar el próximo día 29, después de estas fiestas de Carthagineses y Romanos.

Aparte de la agenda festiva, Castejón, según explicó ella misma a este periódico, quiere estirar su presencia en el Ayuntamiento hasta el día 28, puesto que ese día tiene concertada la celebración de una boda que ella misma oficiará.

Una vez la Corporación tome cuenta en sesión plenaria de la renuncia de la exalcaldesa, el Ayuntamiento debe trasladar los papeles a la Junta Electoral, que es quien debe hacer el llamamiento al siguiente que figura en la lista de Sí Cartagena, el exconcejal Juan Pedro Torralba, designado por los suyos para guiar el timón de la formación localista.

Así todo, la toma de posesión y jura de su acta por parte de Torralba queda en manos de la Junta Electoral, que se reúne una vez al mes. Por tanto, es probable que el único asiento de Sí Cartagena pueda quedar vacante de cara al próximo pleno ordinario si no llega la autorización antes.

