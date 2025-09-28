Pedro Huertas Sánchez, la historia cercana

Escribía Umberto Eco que nuestros progenitores se sentaban en la cueva a escuchar la sabiduría de los mayores. De esta forma conocían lo que había ... ocurrido antes de que ellos nacieran, quedando incorporados a la memoria común. Así era como un muchacho de 20 años parecía haber vivido 4000. Esa experiencia acumulada la tenemos hoy en los libros y en otros dispositivos. A ello contribuye nuestro amigo. Pedro Huertas Sanchez (Cartagena, 1983), cartagenero de la Urba. Un licenciado en Historia y Máster en Arqueología que descubrió a los ocho años de edad el valor de las cosas antiguas gracias a unos documentales en la tele que presentaba Omar Schariff. El resto lo hicieron los paseos dominicales con el papá, que lo llevaba a recorrer la ciudad, incluyendo el Museo Arqueológico.

Con diez añitos le comentó precisamente a su director, Miguel Martínez Andreu, que quería ser arqueólogo. Éste le aconsejó que no se le ocurriera. Como siguió viendo al chiquillo por el museo le dijo: ¿Qué haces aquí? No, si al final... Ciertamente se ha calificado este oficio, y todos los relacionados con las Humanidades, de socialmente inútil o poco provechoso, cuando todos vemos películas, obras de teatro o leemos libros. Todos esos productos son posibles gracias a la gente de Letras.

Lamenta el utilitarismo de vía estrecha que se va imponiendo por el propio sistema económico y por el plan Bolonia. En segundo de Bachillerato le preguntó la orientadora de su instituto, el Mediterráneo, qué quería estudiar y se atrevió a decirlo. La profesora sentenció que la Historia no valía para nada. Diez años después de aquello fue invitado a dar una charla a los alumnos de su viejo centro, comentando al auditorio dicha anécdota. Pedro sacó pecho: ¡Aquí estoy, con trabajo!. La mentada orientadora estaba entre el público, haciendo mutis por el foro.

Divertido divulgador, nos propone en su libro 'Roma sangrienta' un recorrido por sus crímenes más conocidos

Ha participado en excavaciones como auxiliar y como director, indicándome la indudable influencia de profesores como Antonino González Blanco, Francisco Veas, Francisco Marsilla, José Antonio Molina y Mila Ros. Celebra la gran labor desarrollada por los pioneros de la arqueología en nuestra ciudad como fueron Pedro Beltrán, Pedro Sanmartín Moro y Julio Más, quienes hace muchas décadas pusieron las bases de todo lo que ha venido después, argumentando que la arqueología ha hecho mucho por nuestra comunidad local.

Pedro advierte de los peligros de la masificación turística que conduce a la proliferación de apartamentos turísticos, con el consiguiente encarecimiento del precio de la vivienda. Más bien deben de crearse plazas hoteleras porque estamos en una ciudad deficitaria de las mismas.

Exitoso blog

Tiene mucho seguimiento su blog 'Roma no se hizo en un día', donde realiza una notable labor de divulgación de manera didáctica y con gran sentido de humor, nunca reñido con el imprescindible rigor. Aunque en las redes sociales se topa con personas afectadas por el efecto Dunning-Kruger, padecido por quienes carecen de habilidades en una determinada área, si bien sobreestiman sus competencias con respecto a los más acreditados expertos. Esto le llevó a colaborar con la revista 'Descubrir la historia'. Como una cosa lleva a la otra, el profesor Arístides Minguez, alma de la asociación de profesores de Latín y Griego de la región, contactó con él para que escribiese en la revista digital Zenda libros, entre cuyos fundadores se encuentra Arturo Pérez Reverte. Y de ahí a Historia y National Geographic.

Trabaja como guía turístico en Puerto de Culturas, sacando tiempo para viajar con el propósito de disfrutar y documentar sus investigaciones. Hasta la fecha ha escrito dos libros, el primero fue 'Coronas de laurel, un caballo en el Senado y las nariz de Justiniano' (2022), editorial Principal de los libros. Recientemente 'Roma sangrienta' (2005), de Roca editorial. Nos propone en este texto una historia de Roma a través de sus crímenes más sobresalientes en un recorrido agradable por asesinatos en serie, conspiraciones y castigos.

Como han sido dos éxitos y no hay dos sin tres, vendrán más publicaciones. Otro campo que no se le resiste es el turismo de experiencias con su colaboración en la empresa Cartago Mundi, ubicada en la calle Caballero, ofreciendo una inmersión en la cultura antigua a través de talleres, visitas guiadas y catas de vinos, cerveza y quesos romanos. Todo ello teniendo como base las investigaciones desarrolladas por las universidades de Sevilla y Cádiz, tras analizar el contenido de las ánforas. He sido compañero de Pedro en la Liga Rural del Campo de Cartagena, asociación cultural que reivindica el patrimonio cultural de nuestros pueblos. Como ven, un tipo interesante. No se lo pierdan.