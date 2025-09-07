La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Salvador Villegas, Carlos Ortas, Sol Martín, metre del restaurante, Miguel Rosales, el chef Jorge Ferrer y Antonio Cegarra, sentados en una mesa del restaurante D'Almansa, ubicado en la calle Sagasta. JM RODRÍGUEZ / AGM
Las cosas por su nombre

Origen y la Fuente del Sapo

Tomás Martínez Pagán

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:50

Cada semana nuestra ciudad nos trae gran cantidad de actividades en diferentes ámbitos que, a veces, son un poco desconocidos para una parte de nuestros ... paisanos. En la semana que termina me encontré con varios amigos en la barra de la cafetería Carrot's, en la alameda de San Antón. Es un lugar en el que el buen tapeo «no se anda con chiquitas». El córner de la barra lo domina un luminoso muy antiguo de la emblemática cerveza cartagenera El Azor. Allí está Isi, que oficia de maravilla, dado que posee un habilidoso compás en la muñeca para tirar muy buenas cañas, las cuales acompañamos de unos boquerones fritos. Y es que en cocina María los borda, al igual que la tortilla española de un grueso considerable servida en unos espléndidos tacos y con un sabor sublime.

