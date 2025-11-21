La oposición advierte de la «grave situación económica» municipal en Cartagena El equipo de gobierno lo niega y asegura que ha logrado reducir el déficit «en más de un 65% en un tiempo récord»

El Informe Anual de Control Financiero 2024 reactivó este jueves la disputa política en el Ayuntamiento de Cartagena. Mientras la oposición alerta sobre la «grave situación financiera» en la que se encuentran las arcas municipales, el equipo de gobierno local destaca una «reducción del déficit de un 65% en un tiempo récord».

El informe ha sido emitido por la Intervención municipal y, según la edil de MC Isabel García, «vuelve a advertir de errores graves, deficiencias estructurales e incumplimientos reiterados en la gestión del gobierno local de PP y Vox». García afirmó que «es la constatación técnica de un problema político: tras seis años como alcaldesa, Arroyo mantiene un Ayuntamiento desordenado, sin planificación y sin control interno, que repite los mismos errores año tras año». El informe obliga además a redactar un nuevo Plan de Acción, un requerimiento que —según recuerda MC— se repite desde 2019.

Entre las deficiencias señaladas, figuran el uso excesivo de la cuenta de facturas sin aplicar al presupuesto, la falta de retención de crédito previa, la continuidad de contratos vencidos en servicios esenciales como electricidad, jardines, limpieza o mantenimiento de colegios, y la pérdida de control del padrón de la tasa de basura tras su cesión a la concesionaria del agua. La Intervención también apunta a la ausencia de actualización del Inventario de Bienes desde 2019.

«Es inaceptable que Cartagena siga pagando las consecuencias de una gestión improvisada, sin modelo y sin control», insistió García, que exigirá explicaciones en la Comisión de Hacienda y garantías sobre el futuro Plan de Acción.

El PSOE, por su parte, alertó de un deterioro económico aún mayor. El concejal Pedro Contreras señala que la caída de ingresos, el aumento del gasto y la ejecución de inversiones «en apenas un 37% han llevado a cerrar el tercer trimestre con un déficit cercano a 1,5 millones. La caída continuada de los ingresos y el crecimiento desbordado del gasto han vuelto a situar las cuentas municipales en números rojos», aseguró.

Los socialistas recuerdan que el Ayuntamiento se ha visto obligado a presentar un Plan Económico-Financiero y advierten de que su incumplimiento «podría desencadenar una situación aún más grave, intervenidos por el Ministerio de Hacienda».

A esta situación se suma la devolución de fondos de recuperación otorgados por el Gobierno central para proyectos en Los Mateos, actuaciones contra inundaciones en el entorno del Mar Menor o la modernización del sistema de recogida de residuos. «La pérdida de estos fondos no solo evidencia falta de capacidad de gestión, sino que supone renunciar a recursos básicos para mejorar infraestructuras y servicios esenciales», concluyó Contreras.

Por su parte, desde el gobierno local aseguran que el Ayuntamiento «cerró el tercer trimestre con una reducción del déficit hasta 1,5 millones de euros, frente a los 4,5 millones con los que comenzó el ejercicio», declaró el portavoz del gobierno y concejal de Hacienda, Ignacio Jáudenes.

El edil del PP rechazó la interpretación del PSOE y afirmó que «la reducción alcanza el 66%, que deja el déficit a tres meses de fin de año, cerca del 0,3%», algo que atribuye a la gestión presupuestaria municipal.

