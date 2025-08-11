La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La nueva pista polideportiva de La Palma, renovada, será inaugurada en breve a falta de poner redes en la canastas y el logo de la marca turística en el pavimento. J. M. RODRÍGUEZ / AGM

Las obras para arreglar instalaciones deportivas de Cartagena antes del fin de la legislatura toman impulso

Ultiman los trabajos en El Albujón y La Palma, sigue el deterioro en otras instalaciones y arrecian las quejas por los problemas para reservarlas

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Lunes, 11 de agosto 2025, 09:29

Las canastas estropeadas, las porterías oxidadas, las redes parabalones agujereadas y el suelo sucio, además de impracticable, son cuestión de tiempo de que desaparezcan ... definitivamente de las pistas al aire libre para practicar deporte en el municipio. A todas esas carencias pretende ponerle fin el Ayuntamiento de Cartagena, que a través de la Concejalía de Deportes ha puesto en marcha un proyecto valorado en 2,5 millones de euros para arreglar de aquí a 2027 las 56 zonas al aire libre que hay dispersas por todos los barrios y diputaciones. Las de El Albujón y La Palma son actualmente las que se encuentran en la recta final de entrega para el uso de los ciudadanos.

