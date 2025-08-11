Las obras para arreglar instalaciones deportivas de Cartagena antes del fin de la legislatura toman impulso

Las canastas estropeadas, las porterías oxidadas, las redes parabalones agujereadas y el suelo sucio, además de impracticable, son cuestión de tiempo de que desaparezcan ... definitivamente de las pistas al aire libre para practicar deporte en el municipio. A todas esas carencias pretende ponerle fin el Ayuntamiento de Cartagena, que a través de la Concejalía de Deportes ha puesto en marcha un proyecto valorado en 2,5 millones de euros para arreglar de aquí a 2027 las 56 zonas al aire libre que hay dispersas por todos los barrios y diputaciones. Las de El Albujón y La Palma son actualmente las que se encuentran en la recta final de entrega para el uso de los ciudadanos.

En estas dos diputaciones ya se ultiman detalles para que próximamente niños, jóvenes y adultos no tengan que hacer ejercicio en instalaciones carentes de unos servicios adecuados. En El Albujón, concretamente en Las Lomas, los vecinos celebran que al fin las grietas del suelo, el óxido y el paso de «años» sin una actuación de gran calado llegue a su fin. El firme ha sido reparado con resina y se han hecho pruebas de mejora para evitar que la pista quede anegada de agua cuando llueve, además de renovar los elementos deportivos como porterías y canastas. La instalación lucirá de color azul y las características letras de la marca turística y deportiva de Cartagena.

Precisamente, un criterio de uniformidad y estandarización es el que se quiere seguir de ahora en adelante. Que cada pista tenga características, colores y elementos similares son premisas marcadas en el contrato, con el fin de aligerar las licitaciones con referencias más concretas y específicas. Fuentes municipales consultadas por LA VERDAD confesaron la dificultad en el pasado para el mantenimiento de estas 54 instalaciones, con partidas de poco más de 120.000 euros que eran «insuficientes». Quieren llegar a partir de ahora a los 250.000 euros.

El presupuesto comprende la actuación en siete pistas polideportivas en este 2025, una por cada distrito del municipio. En La Palma se ultima ya una actuación de urgencia y la obra está a punto en la renovación de equipamiento, vallado e iluminación, que por su proximidad permitirá además su uso a los centros escolares. Las de Galifa, Los Dolores (Castillitos), Torreciega y Ciudad Jardín son otras que están primeras en la lista. Aquí la práctica de deporte se ve afectada por el deterioro de todos los elementos. Por lo general, las vallas perimetrales, el óxido de los elementos y la falta de redes están a la orden del día. Son todos ellos espacios que acusan el paso de los años y la falta de un óptimo mantenimiento.

Abandono en San Antón

Antes de que acabe el año también tienen que salir a licitación otras siete pistas donde jóvenes y mayores suelen hacer deporte por su cuenta. El plan inicial es ejecutar otras 14 en el primer semestre de 2026, mientras que las 26 restantes se prevén para finales de 2026 y el año natural de 2027. Uno de los barrios que más acusa la falta de inversión en materia deportiva es San Antón. En la calle Doña Sol están totalmente abandonadas tanto la pista al aire libre como el campo de fútbol municipal. En la primera no hay canastas de baloncesto, las porterías de fútbol sala son puro óxido y todo el perímetro está estropeado y con restos de residuos orgánicos. Tampoco funcionan las luces y los niños juegan a oscuras como buenamente pueden. La otra instalación lleva años sin uso, con matorrales y es un habitual punto de esparcimiento que usan los vecinos para pasear a sus mascotas.

Un SOS mandan en San Antón. Y en Canteras directamente aún esperan una instalación pública y al aire libre. Tampoco hay en zonas costeras como Isla Plana y La Azohìa. En Los Camachos no tienen iluminación para jugar al aire libre por la noche, cuando las temperaturas estivales lo permiten. En los campos de fútbol municipales hay instalaciones que precisan renovación. En la superficie de fútbol cinco de La Vaguada, por ejemplo, el césped artificial ya es grava y el punto de penalti, tierra.

«Un horno» en los Molinos

Los pabellones municipales también son objeto de mejoras recientes por parte del Ayuntamiento. Se han hecho arreglos importantes en el Urban; se han hecho mejoras en la iluminación y el pavimento del polígono Cabezo Beaza; y el Pabellón Central ha sido objeto de arreglos para la práctica del bádminton y en su exterior, con la inversión de casi 200.000 euros en la remodelación íntegra de dos pistas de tenis y la construcción de una tercera. En el de El Albujón se instalarán cámaras de vigilancia, pues se han producido actos vandálicos y han estropeado equipamiento deportivo.

En los Molinos Marfagones, sin embargo, usuarios consultados reclaman mejores condiciones. «Estuve hace unos días con unos amigos y la pista resbalaba un montón, con el riesgo de sufrir una lesión. Además, pasamos muchísimo calor», cuenta José Carlos Tardido, que suele reunirse con grupos de amigos a jugar partidos de fútbol y fútbol sala en pistas y pabellones. «Tampoco hay espacio suficiente en el Jiménez de la Espada, la pista del pabellón es muy estrecha», añade. Desde hace años, la aparición de goteras en diferentes pabellones cada vez que se registran fuertes lluvias han sido objetivo de duras críticas por parte de los políticos de la oposición.

Al margen de obras y mejoras, uno de los principales dolores de cabeza que tienen los usuarios es encontrar un pabellón y reservarlo un día y a una hora concreta. «La tramitación por internet es un caos y no se encuentran espacios. No aparecen reservas en casi ningún pabellón y con un margen de previsión escaso. Es imposible y alguna vez hemos acabado jugando en Alumbres o en La Unión», explica, por su parte, Leandro Martínez, otro cartagenero que en sus ratos libres acude a jugar a pistas municipales. «El pabellón de los Molinos Marfagones es un horno. Y en La Vaguada rezo para no clavarme la rodilla en uno de los hoyos», añade. Se echa en falta supervisión de personal para el control de las horas, pues en ocasiones se solapa el uso de la pista con el inicio de otra reserva.