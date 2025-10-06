La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una ambulancia del 061, en una imagen de archivo. Pablo Sánchez / AGM

Muere un hombre en el incendio de su vivienda en un barrio de Cartagena

Los sanitarios no pudieron salvar a la víctima, de 52 años y con síntomas de intoxicación por inhalación de humo

LA VERDAD

Lunes, 6 de octubre 2025, 17:50

Un hombre de 52 años murió este lunes por la tarde tras incendiarse su vivienda de Los Barreros, en Cartagena. Alrededor de las 14.45 horas, una llamada alertó al 112 de que salía mucho humo de una casa de la calle Isabel la Católica, donde podía haber una persona, según los testigos.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Cartagena, una Unidad Móvil de Emergencias del 061, una ambulancia de Protección Civil y bomberos del SEIS del Ayuntamiento. Los policías, primeros en llegar, rescataron al hombre y realizaron las primeras maniobras de reanimación, que continuaron los sanitarios a su llegada. Sin embargo, no pudieron salvarle la vida al afectado, con síntomas de intoxicación por inhalación de humo.

Además, también atendieron a otros familiares de la víctima y trasladaron a una mujer de 76 años de edad al hospital Santa Lucía de Cartagena por inhalación de humo. De momento se desconocen las causas que originaron el incendio.

