Muere un bañista en la playa de Entremares en La Manga al entrar en parada Varias personas lo sacaron del agua inconsciente y comenzaron a realizarle maniobras de reanimación

LA VERDAD Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:40

Una persona falleció en la mañana de este lunes en la playa de Entremares, en Cartagena, en la zona final del espigón de La Gola. Varias llamadas alertaron a partir de las 9.41 horas al Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de que había una persona inconsciente en el agua y estaban rescatándola.

Los testigos informaron de que habían empezado a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.

De inmediato, el 112 movilizó en el lugar a agentes de la Policía Local de Cartagena, Protección Civil, una ambulancia del 061 y Guardia Civil.

A su llegada, los servicios de emergencia continuaron con las maniobras para reanimarle, sin embargo pese a los esfuerzos realizados tan solo pudieron confirmar su muerte.