Turistas buscan la sombra a un lado de la calle del Carmen, durante una jornada calurosa. ANTONIO GIL / AGM

El montaje de toldos en la calle del Carmen de Cartagena comienza este martes tras dos meses de intenso calor

La empresa intervendrá después de que se adjudicara el contrato en junio y tras las quejas de los comerciantes, que aguantan el tipo gracias a los turistas y los cruceros

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Cartagena

Martes, 12 de agosto 2025, 00:32

Con el mes de agosto llegando ya prácticamente a su ecuador, el Ayuntamiento iniciará este martes el despliegue del muy esperado proyecto Teselas. Así es ... cómo el Ayuntamiento denominó a lo que se viene conociendo como el Plan Sombra. Los toldos, que simularán con su forma los mosaicos romanos, se han hecho demorar mucho después de que el Consistorio anunciara el pasado 4 de junio que el contrato para el suministro y montaje de los veladores había sido adjudicado por una nada desdeñable inversión de 774.000 euros.

