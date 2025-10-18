Medio centenar de jóvenes procesionistas de Cartagena participan en el XII Encuentro Nacional de Elche

Eva Cavas Sábado, 18 de octubre 2025, 09:50 Comenta Compartir

La Semana Santa cartagenera estará muy bien representada en el XII Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades que tiene lugar este fin de semana en la ciudad de Elche.

Cerca de medio centenar de jóvenes de las distintas cofradías de Cartagena partieron de la explanada del centro comercial Cenit a las tres de la tarde de este viernes para formar parte de este evento, que cada año se celebra en una ciudad diferente, y en el que se espera una participación de más de 1.400 personas.

El concejal de Cultura, Nacho Jáudenes, junto a los hermanos mayores de las cofradías California, Marraja y Resucitado, Pedro Ayala, Francisco Pagán y Marién García Boj, respectivamente, acudieron a despedirlos antes de que subieran al autobús.

Durante el día de hoy, tendrán talleres de palma blanca y flores de talco y una feria cofrade con stands de toda España.