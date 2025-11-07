Luz verde al sellado del vertedero de Mina Regente, en Cartagena, por 7,25 millones La Junta de Gobierno ratifica también la adjudicación a Clece de la limpieza de edificios municipales tras la exclusión de FCC

C. R. Cartagena Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:03 Comenta Compartir

La Junta de Gobierno aprobó ayer el pliego para la contratación de las obras de sellado del Vaso 1 del vertedero de residuos no peligrosos de Mina Regente, en El Gorguel. La actuación, con un presupuesto de 7,25 millones de euros, permitirá la clausura definitiva de esta instalación, que permanece inactiva desde diciembre de 2021 al haber agotado su vida útil.

El proyecto prevé un plazo de ejecución de cinco meses para las obras principales, seguido de un programa de mantenimiento ambiental de cuatro años, dotado con 521.000 euros. El objetivo es garantizar un cierre seguro y sostenible, conforme al Real Decreto 646/2020, mediante la prevención de filtraciones, el control de gases y la protección del suelo y las aguas subterráneas.

Entre las medidas previstas destacan la instalación de una cubierta impermeable multicapa con drenaje y capa vegetal, la revegetación con especies autóctonas, una pantalla vegetal perimetral y un sistema de drenaje pluvial. Además, se construirá un camino de inspección y un cierre perimetral que facilitarán las labores de seguimiento ambiental, programadas con revisiones semestrales y anuales. El procedimiento de adjudicación será abierto, valorando criterios técnicos, económicos y ambientales.

En la misma sesión, la Junta de Gobierno aprobó la adjudicación del contrato de limpieza de edificios municipales a la empresa Clece, por un importe de 9.458.874,72 euros (IVA incluido) y una duración inicial de dos años, prorrogables. La decisión se produce tras la resolución del recurso por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que anuló la anterior adjudicación a FCC.

El nuevo contrato abarca la limpieza de 103 edificios públicos, con una superficie total de 100.000 m², y prevé más de 3.600 horas de trabajo mensuales para 101 empleados. Entre los espacios incluidos figuran escuelas infantiles, bibliotecas, instalaciones deportivas, dependencias policiales y el Estadio Cartagonova, además del Palacio de los Deportes. También se contemplan limpiezas extraordinarias durante eventos y en espacios culturales como el Auditorio Paco Martín o el Museo Arqueológico.

Asimismo, se ha adjudicado a Pavasal el contrato para las obras del nuevo centro de tratamiento de biorresiduos de El Gorguel, por 4,55 millones de euros más IVA, dentro de un proyecto de 6,23 millones, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (NextGenerationEU). La planta procesará inicialmente 10.000 toneladas anuales, con posibilidad de duplicar su capacidad, e incorporará una planta fotovoltaica de 650 kWp, reforzando el compromiso municipal con la economía circular y la sostenibilidad energética.

Temas

Cartagena