La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El edil de Cultura sujeta el cartel, junto a los organizadores. AC

Los lugares para sociabilizar, en el foco del Congreso de Etnografía del Campo de Cartagena

Especialistas de todo el país debatirán sobre cómo se relacionan las comunidades rurales y urbanas, entre el 23 y el 25 de este mes

Eva Cavas

Martes, 14 de octubre 2025, 23:36

Comenta

Especialistas de toda España se reunirán la próxima semana en el Salón de Grados del CIM para reflexionar sobre los espacios de sociabilidad: pasado, presente y futuro, en el V Congreso Nacional de Etnografía del Campo de Cartagena.

Organizado por la Liga Rural del Campo de Cartagena y la Cátedra de Historia y Patrimonio de Cartagena, los días 23, 24 y 25 de este mes, sociólogos, historiadores, antropólogos, geógrafos, arquitectos y etnógrafos compartirán investigaciones y experiencias sobre cómo las comunidades rurales y urbanas se relacionan y transforman sus modos de convivencia en un contexto de profundos cambios sociales.

El encuentro rendirá homenaje a figuras destacadas del estudio y la preservación del patrimonio etnográfico e incluye exposiciones paralelas que también se podrán visitar en el CIM.

El comité organizador del congreso está integrado por reconocidos expertos como Gregorio Castejón Porcel, María José Muñoz Mora, José Sánchez Conesa, María Escudero Vera, José Ramón García Molina, Jorge Martínez Martos, Luis Miguel Pérez Adán y Gregorio Rabal Saura.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentra muerto a su padre en una balsa en Cartagena
  2. 2 El Ministerio cambiará los nombres de varias autovías que rodean Murcia
  3. 3 Corte total del suministro de agua en San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar
  4. 4

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  5. 5 1.624 plazas de maestro y pruebas tipo test: Anpe urge a la convocatoria de oposiciones en la Región de Murcia
  6. 6

    La Arrixaca estrena un paritorio en Urgencias del Maternal para cuando el alumbramiento se precipita: «A veces hay que correr»
  7. 7 Los bulos sobre el agua no potable en el Mar Menor: descartan contaminación fecal
  8. 8 Detienen a un agente inmobiliario por estafar a universitarios en alquileres de viviendas en Murcia
  9. 9 Hacienda endurece el control hacia los autónomos: así es el nuevo sistema de facturación obligatorio
  10. 10

    La Audiencia revoca la pena al encargado de limpieza de una discoteca de Murcia condenado por abusar de una empleada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los lugares para sociabilizar, en el foco del Congreso de Etnografía del Campo de Cartagena

Los lugares para sociabilizar, en el foco del Congreso de Etnografía del Campo de Cartagena