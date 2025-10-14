Los lugares para sociabilizar, en el foco del Congreso de Etnografía del Campo de Cartagena Especialistas de todo el país debatirán sobre cómo se relacionan las comunidades rurales y urbanas, entre el 23 y el 25 de este mes

El edil de Cultura sujeta el cartel, junto a los organizadores.

Eva Cavas Martes, 14 de octubre 2025, 23:36 Comenta Compartir

Especialistas de toda España se reunirán la próxima semana en el Salón de Grados del CIM para reflexionar sobre los espacios de sociabilidad: pasado, presente y futuro, en el V Congreso Nacional de Etnografía del Campo de Cartagena.

Organizado por la Liga Rural del Campo de Cartagena y la Cátedra de Historia y Patrimonio de Cartagena, los días 23, 24 y 25 de este mes, sociólogos, historiadores, antropólogos, geógrafos, arquitectos y etnógrafos compartirán investigaciones y experiencias sobre cómo las comunidades rurales y urbanas se relacionan y transforman sus modos de convivencia en un contexto de profundos cambios sociales.

El encuentro rendirá homenaje a figuras destacadas del estudio y la preservación del patrimonio etnográfico e incluye exposiciones paralelas que también se podrán visitar en el CIM.

El comité organizador del congreso está integrado por reconocidos expertos como Gregorio Castejón Porcel, María José Muñoz Mora, José Sánchez Conesa, María Escudero Vera, José Ramón García Molina, Jorge Martínez Martos, Luis Miguel Pérez Adán y Gregorio Rabal Saura.

Temas

cultura

Cartagena