El laboratorio municipal pide la colaboración ciudadana contra la plaga de mosquito tigre en Cartagena

Sentarse en una terraza o dejar las ventanas abiertas por la noche se están convirtiendo en actividades a evitar debido a la proliferación de mosquitos. ... La incidencia de estos insectos se está dejando notar tanto en el centro de la ciudad como en las zonas del Campo de Cartagena y el litoral, por lo que vuelve a estar sobre la mesa la pregunta de cuándo se va a producir la licitación del nuevo contrato de control de plagas, anunciado por la Concejalía de Salud Pública el pasado mes de febrero, y está llamado a ofrecer una respuesta más contundente ante estas situaciones, dado que cuenta con un presupuesto de 1,3 millones de euros.

El edil responsable del área, Gonzalo López, respondió que «el contrato de control de plagas está licitado correctamente y en fase de adjudicación. Se han presentado muchas empresas y tenemos que valorar las ofertas. En cualquier caso, el servicio se sigue prestando con la adjudicataria actual, con buenos resultados y satisfacción de los ciudadanos».

Una de las especies que están proliferando es el mosquito tigre, para cuya erradicación el pliego del nuevo contrato incluye el denominado servicio 'puerta a puerta', que se activaría desde el mes de mayo hasta octubre, y que consiste en que técnicos de la empresa visiten parcelas privadas tras los avisos de los ciudadanos que alerten de la proliferación de este insecto, detecten los criaderos y acaben con el problema aplicando los tratamientos necesarios.

CONSEJOS Control de Plagas Ante la aparición de cualquier plaga, lo primero es contactar con controlplagas@ayto-cartagena.es

Piscinas limpias Emplear los químicos adecuados y sistemas de flitración para que el agua esté limpia y en movimiento

No dejar agua en macetas Evitar el estancamiento en bases de macetas, bebederos de animales o ceniceros de agua

Insecticida en desagües Echar insecticida de los desagües de las viviendas para que las larvas no se desarrollen

De hecho, desde el Consistorio recuerdan que el 80% de los focos de reproducción de el mosquito tigre están en propiedades privadas, por lo que la responsable del laboratorio municipal del Ayuntamiento de Cartagena, Nuria Vergara, pidió la implicación de la ciudadanía. «El mosquito tigre es muy insidioso y persistente. No es como el común, que necesita grandes masas de agua para reproducirse, le basta un vaso o un cenicero de agua para poner huevos. Por eso necesitamos la colaboración de la ciudadanía para evitar que se reproduzca en jardines y viviendas privadas, que es donde más complicada es su retirada».

Tal y como explicó Vergara, «un control exhaustivo que evite cualquier tipo de estancamiento de agua en las viviendas y parcelas particulares reduce al 50% su aparición».

Para ello ofrece una serie de consejos prácticos que las personas pueden seguir para evitar tener este problema en las casas. Lo primero que recomienda es ponerse en contacto con el servicio de control de plagas, para que aconsejen la mejor forma de erradicar la plaga, a través del correo electrónico controlplagas@ayto-cartagena.es.

También asegurarse de no dejar nunca agua en la base de las macetas o plantas, renovar el agua de los bebederos de las mascotas, no dejar ceniceros de agua sin vaciar, mantener el agua de las piscinas limpia y en movimiento y echar insecticida en los desagües para que, si hay larvas de cualquier insecto, no se desarrollen.

En cualquier caso, la responsable del laboratorio insistió en que el servicio continúa prestándose mientras se ultima el nuevo contrato y que la empresa concesionaria del contrato del agua, Hidrogea, se está encargando también de llevar un control sobre los imbornales con larvicidas. «Mientras se licita el nuevo contrato, la empresa que lo hacía hasta ahora continúa haciéndolo con normalidad. Esta semana ha llovido por lo que sabemos que en menos de diez días vamos a tener más mosquitos. Ante esto, se actúa especialmente en las zonas en las que hay agua estancada de forma permanente y se aplican larvicidas», indicó.

MC propone controlar su proliferación empleando la técnica del insecto estéril en el municipio

El concejal de MC Cartagena Juan José López Escolar ha presentado una moción que se debatirá en el próximo pleno municipal para poner en marcha en la ciudad un proyecto piloto basado en la técnica del insecto estéril (TIE), con el objetivo de controlar la proliferación del mosquito tigre.

López Escolar recordó que «esta especie invasora no sólo causa molestias por sus picaduras, sino que representa un riesgo real para la salud pública». En ese sentido, concretado que el mosquito tigre puede transmitir enfermedades como el dengue o el zika y que su presencia en Cartagena ha ido en aumento cada verano. «Cartagena no puede resignarse a convivir cada verano con una plaga evitable; debemos actuar con soluciones científicas, eficaces y sostenibles», afirmó.

La técnica TIE, que ya ha sido implementada con éxito en ciudades como Elche o Valencia, consiste en la liberación masiva de mosquitos machos estériles que, al no dejar descendencia viable, reducen la población con el tiempo sin recurrir a insecticidas. «Es una solución respetuosa con el medio ambiente, que no contamina ni afecta a otras especies, y que ya ha demostrado que funciona», insistió el edil.

La moción también contempla la colaboración con universidades, empresas especializadas y autoridades sanitarias, así como la búsqueda de financiación autonómica, estatal y europea para su puesta en marcha. Asimismo, se prevé un análisis técnico para priorizar las zonas afectadas y una campaña informativa.

«No podemos seguir improvisando o esperando a que las temperaturas bajen para respirar tranquilos», indicó el concejal, quien añadió que «ésta es una oportunidad para convertir Cartagena en un referente en salud ambiental».