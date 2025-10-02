Inician los trámites para construir un centro de enfermos neuronales en Cartagena

El municipio contará con un centro de atención integral para enfermos neuronales y afines. Según el edicto publicado en el tablón de anuncios de la ... web municipal, el Ayuntamiento de Cartagena ha iniciado ya el expediente de cesión gratuita a la Asociación Esclerosis Múltiple de Cartagena y comarca (Emacc) de una parcela de 1.406,85 metros cuadrados.

En cuanto a la ubicación, el terreno en el que se va a construir se encuentra en la unidad de actuación 1.2. de Barrio Peral Oeste, entre la residencia de mayores Emera y el parque de Diego Calvo Clemente, para el que recientemente se ha anunciado una inversión de 32.000 euros para sufragar obras de mejora.

Según fuentes municipales, «este es el último paso antes de llevar a Pleno la cesión definitiva. Trabajamos con el horizonte de que vaya a Pleno en noviembre y se formalice todo antes de que acabe el año».

Cabe recordar que el Gobierno local se comprometió hace ya dos años, concretamente en noviembre de 2023, a ceder una parcela para que esta asociación atendiera a personas que padezcan esclerosis múltiple o enfermedades neurológicas degenerativas, para cuya construcción el colectivo tenía pensado optar a fondos europeos.

Sobre la dilación que ha experimentado este proceso de cesión, las mismas fuentes manifestaron que «para poder transferir esa parcela hubo que hacer un proceso de permuta entre Casco Antiguo y Ayuntamiento, ya que la parcela era de Casco Antiguo y eso ha demorado un poco más el proceso».