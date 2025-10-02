La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo de la reunión de Noelia Arroyo con representantes de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Cartagena en noviembre de 2023. Ayto. Cartagena

Inician los trámites para construir un centro de enfermos neuronales en Cartagena

El Ayuntamiento cederá a la Asociación Esclerosis Múltiple una parcela de más de 1.400 metros cuadrados, junto a la residencia Emera

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Jueves, 2 de octubre 2025, 23:16

El municipio contará con un centro de atención integral para enfermos neuronales y afines. Según el edicto publicado en el tablón de anuncios de la ... web municipal, el Ayuntamiento de Cartagena ha iniciado ya el expediente de cesión gratuita a la Asociación Esclerosis Múltiple de Cartagena y comarca (Emacc) de una parcela de 1.406,85 metros cuadrados.

