Entrada a La Manga sin alumbrado público. Pablo Sánchez / AGM

Una «incidencia imprevista» dejó sin luz dos veces a los vecinos de La Manga durante la noche de este lunes

Los residentes fueron asimismo avisados previamente de que, en la mañana de este martes, podían haber cortes en el suministro eléctrico, los cuales finalmente no se han dado

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Martes, 19 de agosto 2025, 11:15

Los vecinos de La Manga sufrieron en la noche de este pasado lunes un apagón que afectó al menos a la parte cartagenera -los primeros kilómetros- del principal centro turístico de la Región. En concreto, se registraron pérdidas de energía en la red a la altura, por ejemplo, de la cala del Pino, el zoco o Puerto Bello, entre otros. La luz desapareció de comercios y hogares en dos franjas horarias: en torno a las 22.00 horas de la noche y, más tarde, sobre las 23.00 horas.

Los vecinos previamente fueron avisados por parte de Iberdrola de que, a lo largo de la mañana de este martes, se produciría un corte en la red eléctrica. Tras lo ocurrido anoche, calificado por la compañía eléctrica como una «incidencia imprevista», la misma comunicó a sus clientes que el citado corte no se produciría finalmente. Así lo ha podido constatar este periódico de manos de algunos vecinos de la zona y por medio de los mensajes que transmitió la propia empresa suministradora.

El apagón se produjo en pleno pico de visitantes y residentes en La Manga. Hasta ahora no se habían registrado incidentes de relevancia en lo que va de verano. No obstante, los cortes de luz no dejan de ser uno de los problemas habituales que más se repiten año tras año, junto a los atascos y la falta de aparcamiento durante las semanas más fuertes de la temporada alta estival. En los últimos meses el Ayuntamiento junto a Iberdrola ha venido informando de múltiples inversiones para incrementar la potencia de la red y evitar precisamente estos incidentes.

El presidente de la Asociación de Empresarios de La Manga, José Espinosa, criticó en declaraciones a este diario que el apagón pilló a muchos negocios, especialmente a los de hostelería, en pleno servicio de cenas. El responsable de la patronal anunció que solicitará una reunión con Iberdrola para tratar lo sucedido e intentar encontrar medidas que eviten que vuelva a suceder. En el mismo sentido, valoró que, más allá del daño que generan estos sucesos en la imagen turística de La Manga, los apagones están teniendo un efecto negativo sobre el tejido productivo local.

Fuentes municipales afirmaron por su parte a preguntas de este diario que «Iberdrola comunicó, vía mensaje, a los vecinos los cortes, que fueron, según nos dicen, de un par de minutos, uno a las 21.45 y otro a las 22.45. No hubo ninguna incidencia destacada».

