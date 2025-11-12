Hostecar entrega sus premios Santa Marta a siete profesionales de la hostelería

LV CARTAGENA. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:19 Comenta Compartir

Los restaurantes El Camarote de la Martinique, la Tasca del tío Andrés, Licor 43, el Loro Verde, la freiduría El Puerto, Carrots y el Grupo Carthago recogerán sus correspondientes galardones en la gala de entrega de los premios Santa Marta que, como cada año, organiza la Asociación profesional de Empresarios de Hostelería de Cartagena y Comarca (Hostecar).

El evento rinde homenaje a los profesionales, empresas e instituciones que destacan por su compromiso y aportación al desarrollo del sector hostelero de la ciudad y su comarca. Desde la asociación, afirmaron que «estos premios son un reconocimiento al talento, la profesionalidad y la entrega de quienes hacen de la hostelería un pilar fundamental para la economía, la cultura y la imagen de Cartagena y su comarca. La hostelería sigue demostrando su capacidad de adaptación, su esfuerzo y su compromiso con la calidad y la hospitalidad».

La gala tendrá lugar el lunes 24 de noviembre, a las 20.00 horas, en Aquario y reunirá a representantes institucionales, empresarios, profesionales del sector y medios de comunicación en el que se consolida como el evento más destacado para la hostelería.

Temas

Hostelería

Cartagena