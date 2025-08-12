Hostecar denuncia que la facturación de los chiringuitos de Cartagena ha caído un 20% este verano

Una camarera de un chiringuito de Cabo de Palos, en una imagen de este verano.

LA VERDAD Cartagena Martes, 12 de agosto 2025

La Asociación Profesional de Empresarios de Hostelería de Cartagena y su Comarca (Hostecar) advirtió este martes de una caída del 20% en la facturación de los chiringuitos del litoral, un descenso que achaca a la actual normativa y a los trámites exigidos por la Demarcación de Costas. La patronal del sector alertó de que esta situación está poniendo en riesgo decenas de empleos y negocios clave para la oferta turística y económica de la costa.

Hostecar realizó esta valoración tras la reunión mantenida con representantes de los Ayuntamientos de Cartagena y San Javier en el Consorcio de La Manga. Los representantes de los hosteleros reclamaron una revisión urgente de la regulación para adaptarla a la realidad del territorio y del tejido empresarial local.

Hostecar calificó la situación de «insostenible» y advirtió de que está poniendo en riesgo decenas de empleos y oportunidades de negocio clave para la oferta turística, gastronómica y económica de la costa. La asociación reclamó sensibilidad institucional.

Averías en el Estacio

Además, durante la misma reunión, se abordaron otros problemas como la congestión del tráfico en La Manga, que este año está dificultando seriamente la movilidad de clientes, trabajadores y proveedores, y la reiterada avería del puente del Estacio, cuya inoperatividad provoca retrasos y cortes que afectan tanto al acceso de turistas como al transporte de mercancías. Hostecar pidió medidas inmediatas para garantizar su correcto funcionamiento.

También se trató el deterioro medioambiental del Mar Menor, tras detectarse vertidos que han forzado el cierre provisional de playas como La Gola y playa Paraíso por mala calidad del agua. El repunte de los niveles de clorofila genera preocupación por un posible nuevo episodio de 'sopa verde' que podría dañar gravemente el ecosistema y la imagen turística.

La patronal sectorial trasladó la urgencia de tomar decisiones rápidas y consensuadas que aseguren la sostenibilidad ambiental del entorno y la viabilidad económica de los negocios hosteleros, reiterando su disposición a colaborar.