Hermandad entre cofrades de Cabo de Palos

Época de entrañables reencuentros entre amigos que comparten tradiciones. Momentos intensos que se saborean de forma especial por aquello de que solo es posible reunirse ... una vez al año. La cita estaba fechada el Jueves Santo, horas antes de procesionar por las calles, todos a una. Se trataba, un año más, de pasar una jornada de amistad.

La convivencia y la confraternización entre cofrades es fundamental para consolidar la amistad que une a los portapasos de la Agrupación de San Pedro de Cabo de Palos. Como cada año, una gran parte de las personas que llevan el trono, se dieron cita en una comida en la que brindaron por una amistad que les une muchos años.

«Es una comida de confraternización, de amistad y alegría entre un grupo de personas que nos une ser cofrades y salir en la procesión, con la entereza y el compromiso que la Semana Santa requiere», explicaba uno de los portapasos más activos de la cofradía, el cartagenero Moncho Galindo.

En esta ocasión, los portapasos eligieron el restaurante La Garnacha, en la localidad de Los Belones, lugar donde se sucedieron abrazos y apretones de manos. «Nos vemos una vez al año, es una comida fundamental para nosotros, un encuentro de hermandad donde intentamos estar el mayor número posible, aunque siempre hay gente que no puede asistir», explicaba el presidente de la agrupación, Pedro Ortega.

De las primeras en llegar al lugar fue la teniente coronel del cuerpo de Intendencia de la Armada, María Teresa Balanzat, que este año se despide como portapasos. «Fui la primera mujer que salió en la procesión, hace ya muchos años y recuerdo anécdotas muy entrañables de este periodo de tiempo». Gallega afincada en Cartagena, explicaba, con cierta nostalgia, que este año se despide, por edad. «Es mi última salida y voy a recordar siempre esta etapa», concluye.

Pedro Ortega, está apostando porque se produzca un relevo generacional. «Somos una agrupación en la que la edad media ronda los cincuenta años, menos mal que se van animando jóvenes porque llega una edad en la que ya no podemos salir». Uno de los más nuevos es el joven cartagenero Pablo Huertas, que se incorporó hace cuatro años y que está «encantado con pertenecer a las filas de San Pedro». Él no faltó a la comida.

Carlos Guitart, uno de los cofrades más nuevos es incondicional al encuentro del Jueves Santo. «Estoy feliz y encantado de pertenecer a la Cofradía. Cada año, y ya son cuatro, estoy más ilusionado con llevar el trono a hombros junto con mis compañeros». Por su parte, Carlos Fernández de la Cruz lleva en las filas de San Pedro 20 años y considera «fundamental esta comida de fraternidad que nos ayuda, fundamentalmente, a compartir vivencias».

No faltaron a la cita Alfredo Alviz, Pilar Pleguezuelo, Cecilio Javier Martínez, José Miguel Garrido y Juan Ángel Navarro, este último «feliz de que sea mi primer año como portapasos. Soy de La Manga y cuando me lo ofrecieron me hizo ilusión».

Procesión «emblemática»

Ismael Mellado, Enrique Zafra, Andrés Pérez Montoya, Ambrosio Vidal, el algareño Cosme José Martínez, Juan Antonio García y José Cabezos, fueron algunos de los asistentes a la comida en la que se brindó por el éxito de una procesión, «muy emblemática en la zona, que logra aglutinar a su paso a centenares de habitantes y forasteros».

Pedro Ortega contaba que la agrupación de San Pedro es «muy humilde, sencilla y cargada de un espíritu de unidad. Los portapasos estamos muy unidos, y nos da igual la procedencia de cada uno. Lo mismo son pescadores locales, ciudadanos de las zonas limítrofes o empresarios de Murcia y Madrid que veranean en la costa».

La unión que mantienen entre ellos es una de las cosas más valoradas entre este grupo de hermanos de San Pedro. En su encuentro anual echaron de menos a muchos de los que este año no pudieron acudir a la comida, ya sea por motivos de salud o porque las circunstancias les han mantenido este año alejados de la zona.